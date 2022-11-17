В спецоперации на Украине погиб 28-летний рядовой Олег Казанцев

В Волгоградской области простились с 28-летним рядовым Олегом Казанцевым. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
— Похороны прошли накануне, — рассказали информагентству близкие военного. — Олег погиб 8 ноября.
Известно, что Олега Казанцева призвали по частичной мобилизации в середине октября. Срочную службу проходил в Республике Дагестан. До участия в СВО волгоградец работал слесарем-монтажником.
Фото: архив Олега Казанцева
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