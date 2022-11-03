



Семье Луканкиных из Городищенского района, в которой воспитывается двухлетний Женя с тяжелой формой ДЦП, волгоградцы помогли воплотить в жизнь давнюю мечту. Жители региона собрали деньги на дорогостоящий вертикализатор для мальчика. Большую часть средств внесло предприятие «Красный Октябрь».

Историю Жени редакция ИА «Высота 102» рассказывала ранее. В июле журналисты информагентства побывали в гостях у семьи Луканкиных. Напомним, что Елена и Денис (родители мальчика, – Прим.ред.) до рождения сына пережили страшную трагедию – гибель их 16-летнего ребенка. Сегодня глава семьи находится на инвалидности, а Елена вынуждена ухаживать за больным сыном, растить 9-летнюю дочь и время от времени подрабатывать пекарем. Средств, которыми располагает семья, не хватает на покупку дорого устройства.

Многих читателей ИА «Высота 102» история маленького Жени и его родителей не оставила равнодушными. По мере своих возможностей волгоградцы стали перечислять средства. Публикации привлекли внимание в том числе и руководства волгоградского металлургического завода.

– История этой семьи получила широкую огласку, которой способствовали многочисленные публикации в СМИ. Подключилось также одно из крупнейших промышленных предприятий региона – металлургический завод «Красный Октябрь», который перечислил недостающую сумму денег, – говорят сегодня в региональном Детфонде.





3 ноября в гостях у Жени Луканкина побывала председатель регионального отделения Детского фонда. Ирина Соловьева передала семье вкусные и полезные подарки, в том числе детское питание для мальчика.

– Мы видим яркий пример того, как наши земляки могут объединяться и общими усилиями достигать благих целей, – говорит председатель регионального отделения Детфонда Ирина Соловьева. – За последние три года при поддержке наших жертвователей фонду удалось приобрести семь таких вертикализаторов и еще четыре подъемных устройства для детей-инвалидов. Для ребят – это реальная возможность укрепить здоровье, улучшить свое самочувствие и повысить качество жизни. За маленького Женю мы радовались всем коллективом! Желаем ему и всей его семье новых побед, которые обязательно случатся!





Заветный вертикализатор семье из Городищенского района доставили несколькими днями ранее. Как рассказал Елена, сегодня она вместе с сыном активно осваивает аппарат.

– Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш крик о помощи. В первую очередь, благодарю Детский фонд и лично руководителя регионального отделения Ирину Анатольевну Соловьеву, – говорит Елена Луканкина. – Без вашей поддержки мы бы точно не справились! Спасибо каждому из людей, кто поддержал нас. Я почувствовала ваше тепло, почувствовала, что мы не одни!

С начала года областное отделение Детского фонда закупило еще два вертикализатора и велотренажер для маленьких жителей региона с серьезными заболеваниями. Эта работа проводится благотворительной организацией в рамках одной из старейших программ фонда «Дети-инвалиды».