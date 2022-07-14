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«Он мой. Как я его оставлю?»: семья волгоградцев просит земляков помочь в борьбе с болезнью сына

Актуально 14.07.2022 15:39
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14.07.2022 15:39




В Волгограде семейная пара Луканкиных после череды трагических событий полтора года назад столкнулась с новой бедой – новорожденному малышу Елены и Дениса врачи поставили диагноз «Детский церебральный паралич» и озвучили неутешительные прогнозы. Пытаясь выжить на скромную пенсию главы семьи и небольшие детские пособия, Елена не теряет надежды поставить Женю на ноги. Сегодня волгоградцы пытаются наскрести смешную по нынешним меркам сумму в 180 тысяч рублей, но собственных сил не хватает. Эти деньги, говорит Елена, нужны для покупки спецустройства для Жени. 

«Как я могла оставить ребенка?» 

Елена рассказывает, что Женя родился на три месяца раньше срока и весил всего 950 граммов. 

– Во время родов у него произошло кровоизлияние в мозг. Еще в роддоме врач говорил, что у Жени ДЦП, потом говорил, что у него  дыры в мозгу, что он будет лежать, как овощ, не будет никогда ни есть, ни пить самостоятельно. И вообще: зачем вам это надо, – вспоминает, смахивая слезы, Елена. – Но как я могла ребенка своего оставить? Молилась, верила, что все будет хорошо. 

Елена в прямом смысле не отходит от сына ни на шаг. По ее словам, за свою недолгую жизнь малыш уже успел пережить несколько сложных операций. Походы к врачам и вовсе стали обыденностью для семьи Луканкиных. 

– Мы перенесли три операции, – вспоминает пережитое женщина. – Первую операцию делали после кровоизлияния на глазах – убирали пленочку. Во время второй ставили карман для отвода жидкости из головы. В ходе третьей карман убрали и провели шунтирование.

Жизнь до и после


В целом Елена производит впечатление сильной женщины, готовой не спать ночей ради сына. Она то держит его на руках, то снова разминает непослушные ножки. Когда останавливается и начинает говорить, снова срывается на слезы. По словам Елены, еще до рождения Жени в их с Денисом жизни произошла череда трагедий.

— Сначала моем мужу поставили первую группу инвалидности из-за заболевания печени, – говорит она. – И в то время, когда мой муж лежал в больнице, у нас утонул на рыбалке старший сын Даниил. Ему было всего 16 лет. Конечно, мне потребовалось долгое время, чтобы хоть как-то начать свою жизнь заново. А после всех проблем мы узнали и о болезни Жени. Это бы тяжелый удар. 

После родов Елене прошла реабилитацию с психологом, чтобы снова взять себя в руки и бороться за жизнь ребенка. 

– Многие говорят: "Тебе тяжело, наверное. Как ты справляешься?" А я отвечаю: может, привыкшая. Я не считаю, что мне тяжело, – признается Елена. – Единственное, по финансам у нас тяжеловато,  потому что у нас то реабилитационные центры с лечебной физкультурой, то бассейны. Хотелось бы сразу и то и другое, но одновременно не получается. 

В свободное от занятий с Женей время волгоградка старается по максимуму уделить внимание 10-летней дочери Ане. Если выпадает возможность, подрабатывает пекарем. Но, признается, даже всех в совокупности денег не хватает на то, чтобы обеспечить полноценную реабилитацию сыну. Из-за финансовых проблем весь необходимый инвентарь женщина старается покупать с рук.

— Мы пережили много несчастий, но мы не унываем, – улыбается Елена. – Живем на пенсию мужа по инвалидности и государственную помощь, которая выделяется нам на ребенка. Денег нам хватает впритык. В основном все уходит на лекарства и лечение. Поэтому на покупку вертикализатора (устройства для реабилитации Жени, – Прим.ред.) совсем не остается денег. 

Помочь может каждый


С помощью вертикализатора полуторагодовалого Женю ставят на ноги в специальном медцентре. Но чтобы закрепить результат, говорят специалисты, заниматься на нем нужно и дома. Именно на эту покупку и пытаются уже несколько месяцев собрать деньги Луканкины. На сегодня Елена и Денис смогли наскрести лишь 29 тысяч рублей из необходимых 180-ти.  

— Необходимый мальчику аппарат сейчас стоит 180 тысяч рублей. К сожалению, Елена не может устроиться на работу из-за необходимости проводить все время с Женей, а ее супруг нетрудоспособен из-за инвалидности, — подтверждила ИА «Высота 102» заместитель председателя регионального отделения Российского детского фонда Валентина Дубинина. — В этом году фонд уже приобрел вертикализаторы для двух юных жительниц Волгограда, страдающих тяжелыми заболеваниями нервной системы. Подарок от Волгоградского отделения Детфонда получил и подросток из Светлоярского района, у которого детский церебральный паралич. Сегодня мы пытаемся помочь Жене и собираемся средства для его реабилитации.  

Поддержать Женю Луканкина и сделать благотворительный взнос можно по следующим реквизитам ВРОО ОБФ Российского детского фонда:

Получатель: ВРОО ОБФ "РДФ"

Банк получателя: АО Банк «Национальный стандарт» г.Москва

Расчетный счет: 40703810500400262229

Корреспондентский счет: 30101810045250000498

Назначение платежа: Благотворительная помощь для ребенка Евгения Луканкина на приобретение вертикализатора

БИК: 044525498

ИНН: 3444048955

КПП: 344401001

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