Спецоперация на Украине

Шойгу: рассылка повесток в России остановлена, но военкоматы продолжат работу

Спецоперация на Украине 28.10.2022 18:36
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28.10.2022 18:36


Министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 28 октября, доложил президенту Владимиру Путину о выполнении плана по частичной мобилизации. Однако, подчеркнул он, на этом  работа военных комиссариатов не окончена. Желающие принять участие в спецоперации в прежнем режиме  могут обращаться в военкоматы. 

По словам Шойгу, массовая рассылка повесток россиянам остановлена. 

Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту, – доложил президенту Сергей Шойгу. 

По словам министра обороны в России в качестве добровольцев в зону проведения спецоперации отправились 13 тысяч человек, а средний возраст мобилизованных – 35 лет. 

Владимир Путин в свою очередь согласился, что на первом этапе частичной мобилизации были определенные проблемы.

Это, наверное, было и неизбежно, потому что давно в нашей стране не проводилось, – сказал глава государства, – но тем не менее, нужно сделать определенные выводы, нужно модернизировать всю систему. Работа военкоматов должна быть выстроена на самом современном уровне. 

 

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