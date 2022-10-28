Министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 28 октября, доложил президенту Владимиру Путину о выполнении плана по частичной мобилизации. Однако, подчеркнул он, на этом работа военных комиссариатов не окончена. Желающие принять участие в спецоперации в прежнем режиме могут обращаться в военкоматы.

По словам Шойгу, массовая рассылка повесток россиянам остановлена.

– Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту, – доложил президенту Сергей Шойгу.

По словам министра обороны в России в качестве добровольцев в зону проведения спецоперации отправились 13 тысяч человек, а средний возраст мобилизованных – 35 лет.

Владимир Путин в свою очередь согласился, что на первом этапе частичной мобилизации были определенные проблемы.

– Это, наверное, было и неизбежно, потому что давно в нашей стране не проводилось, – сказал глава государства, – но тем не менее, нужно сделать определенные выводы, нужно модернизировать всю систему. Работа военкоматов должна быть выстроена на самом современном уровне.