



Избирком подвёл итоги явки на выборах в Государственную думу в Волгоградской области на 15:00 20 сентября. По информации специалистов, количество проголосовавших разменяло седьмой десяток и составляет 61,91%, что эквивалентно чуть более 1 млн избирателей.

Отметим, чтобы воспользоваться правом на волеизъявление у волгоградцев осталось всего четыре часа. В 20:00 все избирательные участки на территории региона будут закрыты. Начнётся подсчёт голосов. Помимо депутатов Госдумы, волгоградцы выбирают сегодня среди претендентов на вакантное место в региональном парламенте, а также в местные органы.

Фото из архива ИА «Высота 102»