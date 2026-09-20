



В Центральном районе Волгограда городские службы были вынуждены обратиться в полицию из-за обнаружения человеческих останков. Кости и предметы быта увидели свет после опашки Мамаева кургана.

- В дежурную часть отдела полиции Центрального района поступило сообщение от гражданина о том, что в районе Мамаева Кургана обнаружены человеческие останки. По прибытию на место полицейские установили, что при противопожарной опашке, проводимой землеройной техникой, на поверхность были подняты останки человека, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Впоследствии вместе с фрагментами костей поисковый отряд правоохранителей обнаружил зубную щётку, гильзы, химический карандаш, курительный мундштук и советские 20 копеек довоенного периода. Вещи помогли однозначно установить принадлежность бойца к защитникам Сталинграда.

Отметим, останки военнослужащего будут с почестями перезахоронены вместе с другими красноармейцами, которых удалось найти в рамках осенней «Вахты памяти».

Фото из архива ИА «Высота 102», ГУ МВД России по Волгоградской области