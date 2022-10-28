Шойгу доложил Путину об окончании частичной мобилизации в РФ

В России сегодня, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102», дополнительно призывать в ближайшее время в России мужчин не планируют.

— Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется, — отрапортовал министр обороны.

Ранее Путин заявлял о сроках окончания частичной мобилизации. По состоянию на 14 октября президент РФ уточнил в своем выступлении, что «на данный момент мобилизовано 222 тысячи человек и никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется, в них нет необходимости». Глава государства уточнил, что «в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены».

Фото: Государственная дума РФ