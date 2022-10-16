Спецоперация на Украине

«За нами победа»: разведчики НМ ЛНР записали обращение к волгоградцам

Спецоперация на Украине 16.10.2022 19:53
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16.10.2022 19:53

Бойцы народной милиции Луганской Народной Республики записали видеообращение к жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее волгоградцы собрали 20 тонн гумпомощи для военнослужащих ЛНР.

— Хотим выразить благодарность жителям Урюпинского, Новониколаевского, Нехаевского районов Волгоградской области, казакам Хоперского казачьего округа. Выражаем нашу признательность за оказанную вами помощь разведчикам народной милиции Луганской Народной Республики, — сообщает военнослужащий на фоне подвергшегося обстрелу здания. — За нами победа. С нами Бог. 

В администрации Урюпинска информагентству уточнили, что жители Урюпинского, Нехаевского, Новониколаевского и Киквидзенского районов собрали 20 тонн гуманитарной помощи. Два большегруза в сопровождении урюпинских казаков прибыли в Луганск, Северодонецк и Стаханов.

Фото и видео: администрация Урюпинска 

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