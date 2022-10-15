«Отпели в том же храме, где крестили»: в Волгограде похоронили погибшего на Украине Бориса Савенкова
Общество 15.10.2022 20:01
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15.10.2022 20:01
Сегодня в волгоградском храме святого равноапостольного князя Владимира состоялось отпевание Бориса Савенкова, погибшего при исполнении служебного долга. Борис Савенков крестился в этом храме, он и его семья были здесь постоянными прихожанами. Ему было 33 года. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии.
Богослужение совершил настоятель храма иерей Виктор Кириченко. Проститься с погибшим воином пришли его родные и близкие и прихожане.
В специальной военной операции на Украине Борис участвовал с первого дня.
- Как Богу угодно, так и будет. Без него ни один волос с головы моей не упадет, просто смириться надо, — это одно из последних сообщений, которое получила от него его сестра Анна.
У Бориса Савенкова остались жена и пятилетняя дочь.
Борис родился и вырос в Волгограде. Окончил школу № 101, а потом поступил в техникум. После получения диплома отслужил срочную службу в Военно-Морском Флоте РФ, в части, дислоцирующейся в Калининградской области. Работал во вневедомственной охране. Спустя некоторое время Борис понял, что его место в армии, и подписал контракт. Вернулся в Военно-Морской Флот РФ, служил в Севастополе, а затем перевелся в Волгоград в 255-й гвардейский мотострелковый полк. Был награжден медалями «За боевые действия в Сирии» и «За возвращение Крыма».
Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о гибели Бориса Савенкова на СВО.
Фото сайта Волгоградской епархии
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