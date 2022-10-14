Старший сержант из Камышина Сергей Фоменко погиб в СВО

Спецоперация на Украине 14.10.2022 11:36
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14.10.2022 11:36
Уроженец Камышина Волгоградской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
- Погиб камышанин старший сержант Сергей Фоменко. Сергей Константинович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - сообщила администрация города.
Власти Камышина выражают соболезнования семье и близким погибшего.
Фото: администрация Камышина / t.me / коллаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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