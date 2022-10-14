Происшествия

«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрацию

Происшествия 14.10.2022 13:17
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14.10.2022 13:17


В Новониколаевском районе Волгоградской области попытались поджечь здание администрации Куликовского сельского поселения. Все, что известно о поджоге — в материале ИА «Высота 102», 

Как рассказал информагентству собственный источник в силовых структурах региона, попытка поджога старого деревянного здания администрации в хуторе Куликовском в Больничном переулке, 1 произошла в ночь с 28 на 29 сентября. 

— Двое местных жителей пытались забросать старое деревянное здание так называемыми коктейлями Молотова. Всего было четыре бутылки. Мужчины пытались уничтожить именно ту часть администрации, где хранились документы, связанные с воинским учетом, — рассказал наш собеседник. — Но горе-поджигателям, если можно так выразиться, не повезло. В те сутки шел сильный дождь. Сильного пожара не случилось. Зданию нанесли небольшой ущерб. Важные документы не пострадали. 

Собеседник ИА «Высота 102» уточняет, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на аналогичный срок. 

— Один из поджигателей — 23-летний местный житель — сейчас находится в СИЗО, — уточнил собеседник редакции. 

Один из жителей хутора Куликовского на условиях анонимности согласился рассказать о личности поджигателя. 

— Знаю, кто там был той ночью. Но скажу сразу — их было двое, — поделился мужчина. — Один из них в армии служил, но под частичную мобилизацию не подходил. Знаю, что он специально даже узнавал, заберут ли его, но ему говорили, что не нужен. Зарабатывал он нормально. Работал у одного фермера. Деньги приличные по нашим меркам получал. В последнее время сам не свой ходил. Что-то его тревожило. Может, употреблял что, кто его знает. Нормальный человек на такое не пойдет. Какого-то криминала за ним не было, в тюрьме не сидел, приводов не припомню. Зато у его друга, который вместе с ним был у администрации, грешки есть. «Уголовку» на него заводили, но за что, не знаю. Говорят, что серьезная какая-то статья, хотя ему всего 24 года, молодой еще. 

Фото: администрация Куликовского сельского поселения 

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