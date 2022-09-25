В Волгоградской области сегодня ночью загорелось здание администрации Береславского сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», пожарные локализовали огонь и занимаются проливкой конструкций.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о пожаре в Калачевском районе Волгоградской области поступил сегодня ночью в 03.20.

— В поселке Береславка произошло возгорание в кирпичном здании. На месте работают расчеты 39-й пожарно-спасательной части, — прокомментировали информагентству в пресс-службе спасательного ведомства. — В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет.





Как уточнили в областном главке МЧС, на месте также работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Причина возгорания устанавливается.

— Огонь локализован, идет проливка. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В администрации Калачевского района официально сообщили, что пожар распространился на площади всего здания.

— Сегодня ночью произошло возгорание в здании администрации Береславского сельского поселения. Пожарные расчеты оперативно прибыли и осуществляют ликвидацию возгорания, — пояснили районные власти. — Все оперативные службы на месте тушения пожара, причины возгорания уточняются.





Очевидцы стали выкладывать фото и видео с места происшествия. Свидетели пожара рассказали журналистам информагентства, что «здание внутри выгорело почти полностью, местами обрушился потолок». По словам местных жителей, в сгоревшем здании администрации находится детская школа искусств. В Сети выдвигается версия об умышленном поджоге.

— Кому вы хотели ЧТО доказать своим поджогом идиоты? Вы детей лишили занятий!!! — возмущаются жители в местном паблике. — Подумайте своей башкой, хотя мы все очень сомневаемся, что в ней что-то есть! (стиль и орфография автора сохранены, — Прим. ред.).

Фото и видео: Подслушано | Береславка / vk.com

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