Происшествия

В Волгограде пытались сжечь райком КПРФ

Происшествия 23.09.2022 13:19
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23.09.2022 13:19



О попытке поджога деревянной двери Кировского районного комитета КПРФ в Волгограде сообщили в обкоме партии сегодня, 23 сентября.



- Предположительно, ночью под дверь подложили горящие свертки бумаги, возможно, думая, что она деревянная и легко воспламенится, - рассказали в Сталинградском обкоме КПРФ.



Кировский райком расположен в многоквартирном жилом доме №77 по ул. 64-ой Армии. Красная дверь на входе видна издалека.
Неизвестные лица перед тем как совершить поджог оставили на входе надпись, за которую можно получить обвинение в дискредитации ВС РФ.



- На место происшествия прибыли полицейские, которые зафиксировала акт поджога, - сообщили в обкоме. Возгорание коммунисты ликвидировали сами, пожарных не вызывали. В результате действий злоумышленников помещению причинен ущерб, отмечают в обкоме, но его размер не уточняется.
Фото: Сталинградский обком КПРФ, ВК / скриншот Яндекс.Карты

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