В Волгограде пытались сжечь райком КПРФ

Происшествия 23.09.2022 13:19
0
23.09.2022 13:19
О попытке поджога деревянной двери Кировского районного комитета КПРФ в Волгограде сообщили в обкоме партии сегодня, 23 сентября.
- Предположительно, ночью под дверь подложили горящие свертки бумаги, возможно, думая, что она деревянная и легко воспламенится, - рассказали в Сталинградском обкоме КПРФ.
Кировский райком расположен в многоквартирном жилом доме №77 по ул. 64-ой Армии. Красная дверь на входе видна издалека.
Неизвестные лица перед тем как совершить поджог оставили на входе надпись, за которую можно получить обвинение в дискредитации ВС РФ.
- На место происшествия прибыли полицейские, которые зафиксировала акт поджога, - сообщили в обкоме. Возгорание коммунисты ликвидировали сами, пожарных не вызывали. В результате действий злоумышленников помещению причинен ущерб, отмечают в обкоме, но его размер не уточняется.
Фото: Сталинградский обком КПРФ, ВК / скриншот Яндекс.Карты
«Здесь скорая и полиция»: в Волгограде оперативные службы окружили троллейбус23.09.2022 11:34
Происшествия 23.09.2022 11:34
В здание администрации Камышина неизвестные метнули зажигательную смесь23.09.2022 09:31
Происшествия 23.09.2022 09:31
Водитель «девятки» подставил под удар пассажирку в Волгограде – видео22.09.2022 10:55
Происшествия 22.09.2022 10:55
Под Волгоградом рыбак запутался в сетях и утонул22.09.2022 10:33
Происшествия 22.09.2022 10:33
На севере Волгограда жителей напугали звуки взрывов22.09.2022 10:19
Происшествия 22.09.2022 10:19
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой из Элисты22.09.2022 09:54
Происшествия 22.09.2022 09:54
Маршрутка из Элисты перевернулась в Волгограде и врезалась в автобус22.09.2022 09:27
Происшествия 22.09.2022 09:27
Вандалы оторвались на уличном благоустройстве в Волжском21.09.2022 21:46
Происшествия 21.09.2022 21:46
Водитель иномарки протаранил грузовик и погиб на пути в Волгоград21.09.2022 11:59
Происшествия 21.09.2022 11:59
Под Волгоградом в многоходовом ДТП со шлаком пострадала женщина21.09.2022 11:08
Происшествия 21.09.2022 11:08
Котово останется без воды из-за новой аварии на водоводе20.09.2022 19:51
Происшествия 20.09.2022 19:51
Две жительницы Волгограда отравились собранными под Москвой грибами20.09.2022 18:07
Происшествия 20.09.2022 18:07
Под Волгоградом браконьер выловил сетью 93 чехони20.09.2022 11:33
Происшествия 20.09.2022 11:33
В ДТП с мусоровозом легковушку разорвало пополам в Волгоградской области20.09.2022 11:30
Происшествия 20.09.2022 11:30
Мошенник обокрал врача-педиатра из Волгограда20.09.2022 10:22
Происшествия 20.09.2022 10:22