В Волгограде пытались сжечь райком КПРФ









О попытке поджога деревянной двери Кировского районного комитета КПРФ в Волгограде сообщили в обкоме партии сегодня, 23 сентября.













- Предположительно, ночью под дверь подложили горящие свертки бумаги, возможно, думая, что она деревянная и легко воспламенится, - рассказали в Сталинградском обкоме КПРФ.













Кировский райком расположен в многоквартирном жилом доме №77 по ул. 64-ой Армии. Красная дверь на входе видна издалека.

Неизвестные лица перед тем как совершить поджог оставили на входе надпись, за которую можно получить обвинение в дискредитации ВС РФ.













- На место происшествия прибыли полицейские, которые зафиксировала акт поджога, - сообщили в обкоме. Возгорание коммунисты ликвидировали сами, пожарных не вызывали. В результате действий злоумышленников помещению причинен ущерб, отмечают в обкоме, но его размер не уточняется.

Фото: Сталинградский обком КПРФ, ВК / скриншот Яндекс.Карты



