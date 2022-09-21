Федеральные новости

Министр обороны РФ рассказал о потерях российской армии в СВО

Федеральные новости 21.09.2022 11:35
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21.09.2022 11:35


Министр обороны России Сергей Шойгу в своем сегодняшнем обращении, касающимся частичной мобилизации, рассказал о потерях ВС РФ. При этом Шойгу отметил, что Украина потеряла почти половину армии, сообщает ИА «Высота 102». 

— Не могу не сказать, естественно и о наших потерях. На сегодняшний день наши потери погибшими — это 5937 человек, — заявил министр. — Не могу не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Из общего количества раненых 90% вернулись в строй. 

Как уточнил Шойгу, Украина из 200-тысячной армии потеряла почти 100 000 человек — «это половина армии потеряна». 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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