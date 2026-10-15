



Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе приговор фермеру из Ростовской области, который застрелил 17-летнюю девушку, приняв автомобиль, в котором она находилась, за машину скотокрадов. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняет издание, трагедия случилась весной 2024 года. Фермер, разводивший крупный рогатый скот и арендовавший пастбища, ночью заметил незнакомый автомобиль, который двигался в сторону одного из его участков. Мужчина решил, что к нему едут похитители скота, и вооружившись карабином, перегородил дорогу незваным гостям. Направив оружие на авто с людьми, фермер потребовал, чтобы они вышли, но автомобиль продолжил движение. Тогда землевладелец открыл стрельбу – не менее трех раз вдогонку.

Как выяснилось позже, в автомобиле находились двое подростков – 17-летняя девушка и 18-летний парень. Девушка погибла от пулевых ранений, водитель не пострадал.

Суд первой инстанции признал фермера виновным в убийстве и покушении на убийство. Ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1,5 года после освобождения. Кроме того, с осуждённого взыскали 2,8 млн рублей в пользу родителей погибшей девушки и более 700 тысяч рублей — в пользу второго потерпевшего.

В суде Краснодара защита подсудимого настаивала на том, что у него не было прямого умысла убивать, однако суд эти доводы отклонил. Вывод инстанции однозначен: фермер целенаправленно стрелял из нарезного оружия по движущемуся автомобилю, понимая, что внутри находятся люди, и желал наступления последствий. Приговор вступил в законную силу.