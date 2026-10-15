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Уголовное дело завели на заммэра Таганрога Долматова за «откаты»

Федеральные новости 15.10.2026 13:04
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15.10.2026 13:04


Егор Долматов, курировавший городское хозяйство в Таганроге Ростовской области, подозревается в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он требовал 10% от каждого контракта, заключенного мэрией с подрядчиками, сообщает Привет-Ростов

Региональное управление Следственного комитета России возбудило в отношении чиновника уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере. По данным следствия, муниципальный служащий организовал систематический сбор незаконного вознаграждения с предпринимателей. 

Визит силовиков застал Долматова врасплох – оперативников он встретил на выходе из душа, завернувшись в одно полотенце. Сейчас следователи проводят масштабные обыски: и в рабочем кабинете подозреваемого в здании городской администрации, и по месту его жительства.

Отметим, что представитель руководства Таганрога уже не впервые привлекает внимание правоохранительных структур. Три года назад чиновник фигурировал в скандальном инциденте со стрельбой – тогда он получил ранение руки в результате неосторожного обращения с собственным травматическим оружием.

Фото: СУ СК России по Ростовской области

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