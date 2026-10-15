Комитет Госдумы поддержал рост военных пенсий на 4%





Комитет Госдумы по обороне на заседании поддержал правительственный законопроект об увеличении военных пенсий на 4% с 1 октября 2026 года. Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель комитета Владимир Касатонов.

Рост произойдёт за счёт увеличения понижающего коэффициента на 3,75 процентных пункта – до 97,34%. По словам Касатонова, этот показатель уже на 13,34% опережает параметры, законодательно установленные в 2012 году: при безусловном исполнении закона к 1 января 2027 года коэффициент должен был составить лишь 84%.

Кроме того, члены комитета приступили к рассмотрению законопроекта, предлагающего расширить перечень периодов службы, учитываемых при исчислении пенсии лицам, имеющим на день увольнения выслугу 20 и более лет.

– Вопросы поддержки военнослужащих, участников СВО и их родных – важнейший приоритет в работе членов Комитета по обороне, – подчеркнул Касатонов.