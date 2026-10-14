



Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как ранее сообщалось информагентством, в ночь с 13 на 14 октября осуществили спецоперацию по сокращению энергогенерирующего потенциала Украины, используемого военно-промышленным комплексом, а также выводу из строя важных коммуникационных узлов. С помощью ракет и беспилотников поражены были один из крупных ЦОДов, а также сразу шесть теплоэлектростанций.

В населённом пункте Хмельницкий поражён транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Кроме того, на переходе морем уничтожено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения.

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