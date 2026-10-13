Ростовчане «забыли» в крематории 280 урн с прахом





Власти донской столицы раскрыли статистику по невостребованным захоронениям. Как сообщает Привет-Ростов, за восемь месяцев 2026 года в городе не было ни одного случая предания земле праха, за которым так и не пришли родственники, но 280 урн по-прежнему ждут своих близких.

Все «забытые» урны хранятся в ростовском крематории, за ними никто не обратился. Такие данные привёл городской департамент ЖКХ и энергетики.

По установленному порядку урны сохраняются в течение года после кремации. Если за это время родственники не забирают прах, его предают земле. В 2025 году так поступили с 109 урнами.