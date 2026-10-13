Минобороны: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и логистике Украины





В ночь на 13 октября Вооружённые силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве поражен цех предприятия «Палп Милл Принт», где было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности.. Также уничтожено локомотивное депо «Дарница», осуществляющее ремонт подвижного состава для перевозки военных грузов и грузов двойного назначения.

В Николаевской области атакован логистический центр «Новая почта» в населённом пункте Терновка, использовавшийся для хранения грузов двойного назначения, и склад беспилотных летательных аппаратов в населённом пункте Мешково-Погорелово.

В Бугском Лимане поражён сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.

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