Президент России подписал указ о частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил частичную мобилизацию в стране. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий указ уже подписан – мобилизация начнется сегодня.





Владимир Путин неоднократно в ходе своего выступления подчеркнул, что речь идет о частичной мобилизации.

– Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт, – сказал президент России. – Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Также глава государства заявил о том, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Речь в данном случае, подчеркнем, идет об итогах референдума, который намечен на дни с 23 по 27 сентября.

Указ о частичной мобилизации, сообщает информагентство, уже подписан. Мобилизационные мероприятия стартуют незамедлительно – уже 21 сентября. Россияне, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и выплаты наравне с контрактниками.



