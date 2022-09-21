Политика

Президент России подписал указ о частичной мобилизации

Политика 21.09.2022 09:22
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21.09.2022 09:22


Президент России Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил частичную мобилизацию в стране. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий указ уже подписан – мобилизация начнется сегодня.  



Владимир Путин неоднократно в ходе своего выступления подчеркнул, что речь идет о частичной мобилизации. 

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт, – сказал президент России. – Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Также глава государства заявил о том, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Речь в данном случае, подчеркнем, идет об итогах референдума, который намечен на дни с 23 по 27 сентября. 

Указ о частичной мобилизации, сообщает информагентство, уже подписан. Мобилизационные мероприятия стартуют незамедлительно – уже 21 сентября. Россияне, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и выплаты наравне с контрактниками. 


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