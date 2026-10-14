



После атак безэкипажных катеров на морские суда, произошедших 6 октября в акватории Черного моря, краевые власти Краснодарского края дали оценку текущей обстановке. Как сообщает ИА «Живая Кубань», в результате происшествий на сегодня не исключается серьезная опасность утечки нефтепродуктов, способная перерасти в ЧС регионального уровня.

В связи с этим губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. Документ затрагивает территорию двух муниципальных образований – Геленджика и Новороссийска. Их границы определены как вероятная зона чрезвычайной ситуации. Основным фактором риска назван возможный разлив нефтепродуктов, а ситуация в целом характеризуется как предкризисная.

Для предотвращения ЧС будут задействованы силы РСЧС. Усиливается контроль за экологической обстановкой, активизируется мониторинг опасных природных и техногенных процессов. В случае необходимости планируется введение круглосуточного дежурства. Регион готов перейти на непрерывный режим работы при ухудшении обстановки.

Азово-Черноморский филиал Морспасслужбы получил задание не допустить выхода нефтепродуктов на береговую линию.