Годовая инфляция в России достигла 7%





Потребительские цены в России с 6 по 12 октября выросли на 0,11%, замедлившись после роста на 0,96% неделей ранее. Об этом 14 октября сообщил Росстат.

С начала октября инфляция составила 1,01%, с начала года – 6,1%. В годовом выражении по состоянию на 12 октября рост цен достиг 7%. Сильнее всего за неделю подорожали куриные яйца – на 2,4%. Также выросли цены на овощные консервы для детского питания (+0,7%), гречку (+0,6%), курицу, мороженую рыбу и фруктово-ягодные детские консервы (+0,5%). Помидоры прибавили 4,6%, свёкла и бананы – 0,5%, огурцы – 0,4%.

При этом морковь подешевела на 2%, яблоки – на 1,8%, лук – на 1,3%, капуста – на 0,8%, картофель – на 0,3%. Сахарный песок стал дешевле на 0,5%, рис – на 0,2%. Варёные колбасы и баранина упали в цене на 0,1%.

Среди лекарств подорожали нафазолин (+0,4%), активированный уголь и левомеколь (+0,3%), метамизол натрия (+0,2%) и пенталгин (+0,1%). Валидол подешевел на 0,2%, римантадин – на 0,1%.

Среди товаров первой необходимости заметнее всего выросли цены на пелёнки для новорождённых (+0,9%), зубные щётки (+0,7%) и туалетную бумагу (+0,6%). Смартфоны прибавили 1,3%.