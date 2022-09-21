В своем выступлении министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, кого в первую очередь коснется частичная мобилизация, объявленная сегодня, 21 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на слова министра, всего запланировано мобилизовать 300 000 человек.

— В первую очередь мобилизация коснется тех, кто отслужил в армии, имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, имеют боевой опыт, — рассказал министр обороны. — При этом подчеркну, что ни о какой мобилизации студентов, которые обучаются в вузах речи не идет. Пускай все спокойно ходят на занятия, учатся, их никто мобилизовывать не будет.

Также, по словам Шойгу, не затронет частичная мобилизация и тех военнослужащих, которые проходят в данный момент службу по призыву.

— Все, что касается службы по призыву, мобилизация и направление в зону СВО — их это не затронет, — добавил министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что объявленная частичная мобилизация коснется чуть больше одного процента от общего мобилизационного ресурса.

— Всего планируется мобилизовать 300 000 резервистов. Но, отмечу, что это произойдет не сразу, а будет проводиться планово. Шапкозахватного комбайна не будет, чтобы всех охватить быстро, — пояснил министр обороны.

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