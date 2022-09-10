Спорт

Волгоградский «Ротор» подарил на День города сокрушительную победу над "Легионом"

Спорт 10.09.2022 19:27
0
10.09.2022 19:27



Сегодня, 10 сентября «Ротор» одержал сокрушительную победу над «Легионом» из Махачкалы со счетом 5:1 в рамках 8-го тура второй лиги. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», матч прошел на «Волгоград Арене» в присутствии 13156 человек.

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов сегодня не смог присутствовать на игре из-за болезни. Его подменял старший тренер Александр Нагорный. Но своего наставника игрокам удалось порадовать дистанционно.

В первом тайме волгоградский клуб практически сразу показал, кто на поле хозяин. Уже на 18-й минуте игрок «Ротора» Алексей Бутаревич отдал пас на Магомеда Магомедова на половине поля соперника. Тот, с свою очередь,  разыграл комбинацию с Ильёй Сафроновым, который замкнул прострел своего напарника по команде. Это был первый забитый гол в этой встрече.

На 25-й минуте футболист хозяев поля воспользовался ошибкой своего соперника из «Легиона», который потерял мяч на границе со штрафной площадью. Бутаревич перехватил игровой снаряд у противника и в одно касание отправил его в верхний угол ворот. Вратарь гостей оказался бессильным в этой ситуации.

Третий мяч  в ворота махацкалинцев влетел на 32-й минуте.  Олег Алейник,  который вышел сегодня с капитанской повязкой,  отдал голевой пас на Магомеда Магомедова. А тот  не оставил шанса голкиперу, отправив мяч в дальний угол ворот.

«Легион» в первой половине игры практически так и не смог создать опасных моментов и редко выходил на половину поля волгоградцев. Единственной попыткой исправить ситуацию можно было считать мяч, который игрок гостей пытался  отправить в дальний угол ворот. Однако голом эта атака не закончилась.

В начале второго тайма команды практически не создавали друг для друга по-настоящему опасных моментов. И все интересные события произошли  в ближе к концу поединка. Сначала на 73-й минуте футболист «Легиона» нечаянно отправил мяч в свои ворота. Махацкалинцы  разыгрывали комбинацию друг с другом, но из-за прессинга волгоградцев игрок допустил роковую ошибку – хотел отдать игровой снаряд партнёрам по команде, но попал в свои ворота. Счет стал 4:0 в пользу «Ротора».  На 74-й минуте у гостей была возможность забить гол. Соперники провели красивую атаку, но тут на помощь пришел голкипер «Ротора» Никита Кокарев. Он выручил команду из сложнейшей ситуации.  

На 82-й минуте футболист хозяев Никита Шарков, вышедший на замену,  допустил ошибку  и в результате чего у него отобрали мяч. Соперник реализовал такую хорошую возможность , провел быстрый розыгрыш и забил первый мяч для себя в этой встречи.
Но уже через минуту Никита  исправился и отправил голевую передачу на Артема Максименко, который успешно воспользовался подаренным ему шансом.

Еще одно результативное действие мог совершить  Максименко, когда отправил мяч в сетку ворот махачкалинского коллектива в добавленное время, однако судья его не засчитал из-за офсайда. Таким образом, итоговый счет в игре 5:1 в пользу сине-голубых.

К слову, когда хозяева повели со счетом 4:0, болельщики стали скандировать на трибунах «С днем рождения, Волгоград». Напомним, сегодня и завтра в  Волгограде пройдут заключительные мероприятия в рамках празднования Дня города.

«Ротор» тоже не остался в стороне и сделал свой  подарок Волгограду.

Иван Тюгаев

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
07.09.2022 13:53
Спорт 07.09.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2022 21:00
Спорт 06.09.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.09.2022 08:55
Спорт 05.09.2022 08:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2022 21:00
Спорт 03.09.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2022 19:07
Спорт 02.09.2022 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.08.2022 13:37
Спорт 29.08.2022 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
27.08.2022 21:38
Спорт 27.08.2022 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2022 11:40
Спорт 27.08.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2022 19:31
Спорт 21.08.2022 19:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2022 20:25
Спорт 16.08.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2022 21:33
Спорт 14.08.2022 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2022 13:15
Спорт 14.08.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.08.2022 15:01
Спорт 06.08.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2022 21:00
Спорт 04.08.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2022 19:37
Спорт 30.07.2022 19:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:22
На пустой дороге в аэропорт Волгограда разбились две легковушкиСмотреть фотографии
19:48
Вкусно и зрелищно: Волгоград отмечает 433-летие с огонькомСмотреть фотографии
19:27
Волгоградский «Ротор» подарил на День города сокрушительную победу над "Легионом"Смотреть фотографии
18:56
Общественные палаты Волгоградской области и ЛНР заключили соглашениеСмотреть фотографии
18:20
«Здесь ужасно воняет»: в бывшем «СуперМАНе» открыли магазин ширпотребаСмотреть фотографии
17:52
Волгоградский избирком назвал явку на выборах 10 сентябряСмотреть фотографии
17:27
Вандалы испортили картину с солдатом и детьми на фасаде многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
Реактивные самолеты кружат над центром ВолгоградаСмотреть фотографии
15:50
Житель Палласовки пытался купить инвалидность за 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:31
С ними ярче: АО «Волгоградоблэлектро» приняло участие в фестивале энергосбереженияСмотреть фотографии
15:15
День города на земле и воде: смотрим на красоту регаты и эмоции велогонки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Флайбордисты показали эффектное шоу на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
Умер один из пострадавших в страшном ДТП со «скорой» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:55
На сцене нового амфитеатра в Волгограде поженились 7 парСмотреть фотографии
10:42
«Это было страшно»: под Волгоградом «скорая» протаранила два авто и перевернуласьСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде исследуют берег Волги у бывшего грузового портаСмотреть фотографии
09:24
Центр Волгограда на два дня закрыли для автомобилейСмотреть фотографии
08:48
Икону с частицей мощей Серафима Саровского привезут в ВолгоградСмотреть фотографии
08:11
Волгоградцам пообещали комфортную погоду на День городаСмотреть фотографии
07:20
«Пожарные работали всю ночь»: огонь уничтожил гостиницу «Тамара» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:36
В Волгограде показали историю БК-31, защищавшего СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
22:28
Избирком сообщил число проголосовавших на выборах 9 сентябряСмотреть фотографии
21:07
Пресняков, флотилия и реактивные самолеты: куда сходить в Волгограде 10 сентября (программа)Смотреть фотографии
20:44
В Волгограде лобовое ДТП с пятью пострадавшими попало на видеоСмотреть фотографии
20:08
Тысячи человек пришли 9 сентября на открытие обновленной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде серийного дискредитатора ВС РФ оштрафовали на 360 тысячСмотреть фотографии
19:00
«Пожарные не могут проехать»: под Волгоградом горит крыша 2-этажной гостиницыСмотреть фотографии
18:41
Глава Станично-Луганского района Зинченко находится с визитом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:18
Не уступил дорогу: в Волгограде в лобовом ДТП пострадали пять человекСмотреть фотографии
17:47
Центр Волгограда сковали 8-балльные пробки из-за перекрытия рокадной дорогиСмотреть фотографии
 