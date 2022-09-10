Сегодня, 10 сентября «Ротор» одержал сокрушительную победу над «Легионом» из Махачкалы со счетом 5:1 в рамках 8-го тура второй лиги. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», матч прошел на «Волгоград Арене» в присутствии 13156 человек.
Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов сегодня не смог присутствовать на игре из-за болезни. Его подменял старший тренер Александр Нагорный. Но своего наставника игрокам удалось порадовать дистанционно.
В первом тайме волгоградский клуб практически сразу показал, кто на поле хозяин. Уже на 18-й минуте игрок «Ротора» Алексей Бутаревич отдал пас на Магомеда Магомедова на половине поля соперника. Тот, с свою очередь, разыграл комбинацию с Ильёй Сафроновым, который замкнул прострел своего напарника по команде. Это был первый забитый гол в этой встрече.
На 25-й минуте футболист хозяев поля воспользовался ошибкой своего соперника из «Легиона», который потерял мяч на границе со штрафной площадью. Бутаревич перехватил игровой снаряд у противника и в одно касание отправил его в верхний угол ворот. Вратарь гостей оказался бессильным в этой ситуации.
Третий мяч в ворота махацкалинцев влетел на 32-й минуте. Олег Алейник, который вышел сегодня с капитанской повязкой, отдал голевой пас на Магомеда Магомедова. А тот не оставил шанса голкиперу, отправив мяч в дальний угол ворот.
«Легион» в первой половине игры практически так и не смог создать опасных моментов и редко выходил на половину поля волгоградцев. Единственной попыткой исправить ситуацию можно было считать мяч, который игрок гостей пытался отправить в дальний угол ворот. Однако голом эта атака не закончилась.
В начале второго тайма команды практически не создавали друг для друга по-настоящему опасных моментов. И все интересные события произошли в ближе к концу поединка. Сначала на 73-й минуте футболист «Легиона» нечаянно отправил мяч в свои ворота. Махацкалинцы разыгрывали комбинацию друг с другом, но из-за прессинга волгоградцев игрок допустил роковую ошибку – хотел отдать игровой снаряд партнёрам по команде, но попал в свои ворота. Счет стал 4:0 в пользу «Ротора». На 74-й минуте у гостей была возможность забить гол. Соперники провели красивую атаку, но тут на помощь пришел голкипер «Ротора» Никита Кокарев. Он выручил команду из сложнейшей ситуации.
На 82-й минуте футболист хозяев Никита Шарков, вышедший на замену, допустил ошибку и в результате чего у него отобрали мяч. Соперник реализовал такую хорошую возможность , провел быстрый розыгрыш и забил первый мяч для себя в этой встречи.
Но уже через минуту Никита исправился и отправил голевую передачу на Артема Максименко, который успешно воспользовался подаренным ему шансом.
Еще одно результативное действие мог совершить Максименко, когда отправил мяч в сетку ворот махачкалинского коллектива в добавленное время, однако судья его не засчитал из-за офсайда. Таким образом, итоговый счет в игре 5:1 в пользу сине-голубых.
К слову, когда хозяева повели со счетом 4:0, болельщики стали скандировать на трибунах «С днем рождения, Волгоград». Напомним, сегодня и завтра в Волгограде пройдут заключительные мероприятия в рамках празднования Дня города.
«Ротор» тоже не остался в стороне и сделал свой подарок Волгограду.
Иван Тюгаев