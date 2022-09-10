











Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов сегодня не смог присутствовать на игре из-за болезни. Его подменял старший тренер Александр Нагорный. Но своего наставника игрокам удалось порадовать дистанционно.





В первом тайме волгоградский клуб практически сразу показал, кто на поле хозяин. Уже на 18-й минуте игрок «Ротора» Алексей Бутаревич отдал пас на Магомеда Магомедова на половине поля соперника. Тот, с свою очередь, разыграл комбинацию с Ильёй Сафроновым, который замкнул прострел своего напарника по команде. Это был первый забитый гол в этой встрече.





На 25-й минуте футболист хозяев поля воспользовался ошибкой своего соперника из «Легиона», который потерял мяч на границе со штрафной площадью. Бутаревич перехватил игровой снаряд у противника и в одно касание отправил его в верхний угол ворот. Вратарь гостей оказался бессильным в этой ситуации.





В начале второго тайма команды практически не создавали друг для друга по-настоящему опасных моментов. И все интересные события произошли в ближе к концу поединка. Сначала на 73-й минуте футболист «Легиона» нечаянно отправил мяч в свои ворота. Махацкалинцы разыгрывали комбинацию друг с другом, но из-за прессинга волгоградцев игрок допустил роковую ошибку – хотел отдать игровой снаряд партнёрам по команде, но попал в свои ворота. Счет стал 4:0 в пользу «Ротора». На 74-й минуте у гостей была возможность забить гол. Соперники провели красивую атаку, но тут на помощь пришел голкипер «Ротора» Никита Кокарев. Он выручил команду из сложнейшей ситуации.





Еще одно результативное действие мог совершить Максименко, когда отправил мяч в сетку ворот махачкалинского коллектива в добавленное время, однако судья его не засчитал из-за офсайда. Таким образом, итоговый счет в игре 5:1 в пользу сине-голубых.





К слову, когда хозяева повели со счетом 4:0, болельщики стали скандировать на трибунах «С днем рождения, Волгоград». Напомним, сегодня и завтра в Волгограде пройдут заключительные мероприятия в рамках празднования Дня города.







«Ротор» тоже не остался в стороне и сделал свой подарок Волгограду.





Иван Тюгаев



Сегодня, 10 сентября «Ротор» одержал сокрушительную победу над «Легионом» из Махачкалы со счетом 5:1 в рамках 8-го тура второй лиги. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», матч прошел на «Волгоград Арене» в присутствии 13156 человек.Третий мяч в ворота махацкалинцев влетел на 32-й минуте. Олег Алейник, который вышел сегодня с капитанской повязкой, отдал голевой пас на Магомеда Магомедова. А тот не оставил шанса голкиперу, отправив мяч в дальний угол ворот.«Легион» в первой половине игры практически так и не смог создать опасных моментов и редко выходил на половину поля волгоградцев. Единственной попыткой исправить ситуацию можно было считать мяч, который игрок гостей пытался отправить в дальний угол ворот. Однако голом эта атака не закончилась.На 82-й минуте футболист хозяев Никита Шарков, вышедший на замену, допустил ошибку и в результате чего у него отобрали мяч. Соперник реализовал такую хорошую возможность , провел быстрый розыгрыш и забил первый мяч для себя в этой встречи.Но уже через минуту Никита исправился и отправил голевую передачу на Артема Максименко, который успешно воспользовался подаренным ему шансом.