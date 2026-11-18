



В подмосковном Чехове завершился крупный турнир по женскому боксу «Олимпийские надежды», собравший 255 спортсменок более чем из 60 регионов России. Для Волгоградской области эти соревнования стали главным смотром сил в олимпийском цикле: региональная сборная вернулась домой с полным комплектом наград – пятью медалями. Выступление команды не только подтвердило статус волгоградской школы как одной из сильнейших в стране, но и продемонстрировало глубину состава, способного конкурировать на самом высоком уровне.



Золото в самой легкой весовой категории (до 50 кг) уверенно забрала Таисия Чернова. Подопечная Аполона Чиргадзе (МБУ ДО СШ № 23) продемонстрировала образцовую работу на ногах и высокую плотность ударов, не оставив соперницам шансов по ходу всего турнира. Её победа – результат системной работы с базовой техникой, которая в женском боксе часто становится решающим фактором в дебюте поединка.



Главным поставщиком медалей для региона стал заслуженный тренер Заурбек Собиев (ГАУ ДО ВО СШОР г. Николаевск). Его воспитанницы доминировали в средних и тяжелых весах, забрав на троих две золотые и одну серебряную награды.



В категории до 70 кг на верхнюю ступень пьедестала поднялась София Жижина. В весе до 80 кг золото взяла Рамзия Хатаева. Серебряную награду в категории до 75 кг завоевала Софья Шершунова.



Такой результат говорит о выстроенной вертикали подготовки в СШОР города Николаевск. Тренерский штаб делает ставку не на случайный успех, а на физическую мощь и тактическую вариативность, что позволяет ученицам Собиева уверенно работать как первым, так и вторым номером, грамотно распределяя силы по ходу турнирной сетки.



Бронзовым призёром в категории до 50 кг стала Ева Гладкова. Спортсменка представляет спортивный клуб Волжского и тренируется под руководством Икмета Акперова. В отличие от чемпионского забега Таисии Черновой, путь Гладковой на пьедестал потребовал максимальной психологической устойчивости. Вырванная в равном бою медаль в самом конкурентном легком весе – это заявка на попадание в основной состав сборной в следующем сезоне.



Всероссийский статус турнира делает эти результаты особенно ценными. «Олимпийские надежды» – это не просто очередной старт, а ключевой этап отбора и проверки готовности в новом олимпийском цикле. Пятерка медалисток из одного региона при такой высокой конкуренции (255 участниц) – показатель того, что в Волгоградской области выстроена эффективная система подготовки резерва.

Впереди у спортсменок – плотный график: первенство России и этапы отбора в национальную команду. Успешное выступление в Чехове дает тренерскому штабу региона не только медальный зачет, но и серьезный кредит доверия при формировании сборной. Золото Черновой, Жижиной и Хатаевой, а также серебро Шершуновой и бронза Гладковой – это пять твердых заявок на то, чтобы в следующем сезоне цвета российского бокса на международной арене защищали именно воспитанницы волгоградской школы.



Александр Веселовский

Фото: Волгоградская Федерация Бокса