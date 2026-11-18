



В Воронеже прошёл один из самых представительных турниров по современным боевым искусствам в стране – «Кубок Черноземья-2026». На татами сошлись сильнейшие айкидоисты из Тульской, Белгородской, Курской и других областей. В эти дни в зале чувствовался настоящий соревновательный накал: параллельно выступали и юниоры, и взрослые мастера – и каждый выход на татами был по-своему напряжённым.



Особого внимания заслуживает выступление воспитанниц школы айкидо «Солнце» общества «Динамо» (Волгоград). Екатерина Кудько и Самира Нурушева в категории «Юниорки 16–18 лет» завоевали бронзовые медали в дисциплине «дзюи-вадза» (парный разряд). Их борьба за пьедестал получилась по-настоящему драматичной: до серебра девушкам не хватило меньше одного балла – буквально цена одной секунды концентрации. Такой результат – не просто медаль, а знак того, что волгоградские юниорки уже готовы бороться за золото на всероссийском уровне.



Пpекрасный результат показали тренеры клуба «Серый Дракон» Василий Телицын и Матвей Степанов. Они уверенно заняли первое место в дисциплине «дзюи-вадза – парный разряд» среди мужчин старше 19 лет. В упорной борьбе они обошли титулованных соперников из Тульской, Белгородской, Пермской и Курской областей.



А Василий Телицын на этом турнире пошёл ещё дальше и оформил золотой дубль. Помимо парной победы, он поднялся на высшую ступень пьедестала в дисциплине «кихон-вадза» (базовая техника) среди мужчин. Судьи особо отметили чистоту его исполнения и точность перемещений – в айкидо это и есть признаки настоящей школы и мастерства.



Успешное выступление волгоградских спортсменов – ещё одно подтверждение высокого уровня региональной школы айкидо и работы спортивных обществ области.



Александр Веселовский

Фото: «Динамо» Волгоград