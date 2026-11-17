В «Динамо Арене» завершился Всероссийский турнир по тхэквондо МФТ «Кубок Сталинграда», приуроченный к 84‑й годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом. Масштабное спортивное событие объединило более 800 участников из 15 регионов России.Высокие результаты на турнире показали воспитанники спортивного клуба «Гелиос», представляющие волгоградское «Динамо». В напряжённой борьбе спортсмены завоевали ряд наград в личных и командных дисциплинах.В личном спарринге ярко выступили Родион Макаров, ставший серебряным призёром, а также Мария Мальцева, Елизавета Скалюк и Артём Шумков – они завоевали бронзовые награды.Значимых успехов спортсмены добились и в командных состязаниях. В составе сборной Волгоградской области Родион Макаров и Мария Мальцева стали победителями в командном спарринге.Кроме того, Мария Мальцева продемонстрировала высокий уровень технической подготовки: спортсменка заняла второе место в личном туле (формальном комплексе технических действий), а также стала серебряным призёром в командном туле в составе сборной региона.







Подготовка спортсменов осуществлялась под руководством тренеров Ш. В. Бахромова, О. М. Кочергина и С. В. Макарова.



Турнир «Кубок Сталинграда» подтвердил статус одной из ключевых площадок для развития тхэквондо в стране и дал спортсменам возможность проявить мастерство в состязаниях всероссийского уровня.



Александр Веселовский

фото Андрея Поручаева