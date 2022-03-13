Опять двадцать пять: под Волгоградом горит скандальный мусорный полигон











Черные клубы дыма над мусорным полигоном ПК «Альянс» наблюдают сегодня жители Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, возгорание возникло на этом проблемном объекте сегодня утром.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области данных о пожаре пока не поступало.

Отметим, что пожары на ПК «Альянс», который расположен около города Волжского, случаются регулярно. Последнее возгорание было в конце декабря 2021 года. Площадь этого полигона промышленных отходов составляет около 20 га. Летом 2021 года стало известно, что в Следственное управление СК РФ по Волгоградской области переданы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении председателя этого мусорного полигона.

В марте текущего года стало известно, что Волжский городской суд вынес решение о возмещении причиненного ущерба окружающей среде в отношении арендатора полигона промышленных отходов - ПК «Альянс». Компания должна выплатить 32 миллиона рублей. Отмечалось, что на этой свалке, находящейся в Среднеахтубинском районе недалеко от поселка Звездный, периодически происходило возгорание отходов, из-за чего жители Волжского и северных районов Волгограда вынуждены были дышать отравленным воздухом с химическими примесями.

Ранее межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сообщало, что ПК «Альянс» незаконно получил лицензию на осуществление деятельности в части сборов отходов повышенного класса опасности. Впоследствии арбитражный суд Волгоградской области аннулировал эту лицензию. По результатам проверки в отношении юридического лица и должностных лиц ПК «Альянс» были возбуждены 14 административных производств по различным видам нарушений.



