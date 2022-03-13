Экология

Опять двадцать пять: под Волгоградом горит скандальный мусорный полигон

Экология 13.03.2022 10:51
13.03.2022 10:51




Черные клубы дыма над мусорным полигоном ПК «Альянс» наблюдают сегодня жители Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, возгорание возникло на этом проблемном объекте сегодня утром.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области данных о пожаре пока не поступало.
Отметим, что пожары на ПК «Альянс», который расположен около города Волжского, случаются регулярно. Последнее возгорание было в конце декабря 2021 года. Площадь этого полигона промышленных отходов составляет около 20 га. Летом 2021 года стало известно, что в Следственное управление СК РФ по Волгоградской области переданы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении председателя этого мусорного полигона.
В марте текущего года стало известно, что Волжский городской суд вынес решение о возмещении причиненного ущерба окружающей среде в отношении арендатора полигона промышленных отходов - ПК «Альянс». Компания должна выплатить 32 миллиона рублей. Отмечалось, что на этой свалке, находящейся в Среднеахтубинском районе недалеко от поселка Звездный, периодически происходило возгорание отходов, из-за чего жители Волжского и северных районов Волгограда вынуждены были дышать отравленным воздухом с химическими примесями. 
Ранее межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сообщало, что ПК «Альянс» незаконно получил лицензию на осуществление деятельности в части сборов отходов повышенного класса опасности. Впоследствии арбитражный суд Волгоградской области аннулировал эту лицензию. По результатам проверки  в отношении юридического лица и должностных лиц ПК «Альянс» были возбуждены 14 административных производств по различным видам нарушений.

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