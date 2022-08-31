В Иловлинском районе Волгоградской области уже на протяжении шести часов борются со степным пожаром, разгоревшимся сегодня, 31 августа, между населенными пунктами Вилтов и Озерки. Корреспонденты ИА «Высота 102» выехали днем на место пожара, сняли масштаб бедствия с высоты и рассказали об увиденном.

Подчеркнем, что кадры были сделаны с высоты спустя час после сообщения о пожаре. На момент публикации в МЧС о ликвидации пожара не сообщали.





По сведениям чрезвычайного ведомства, сигнал о возгорании в Иловлинском районе поступил около 13.25. Сообщалось, что на месте работают пожарные расчеты противопожарной службы Волгоградской области. Однако первыми на пожаре корреспонденты «Высоты 102» застали местных жителей.





– Увидев с трассы возгорание, мы поехали в его сторону мимо уже выжженных к тому времени полей, – рассказывают корреспонденты информагентства. – Однако оказалось, что очаг возгорания находится на другой стороне Дона. Подняв коптер, первым делом мы увидели в районе пожара две «Нивы», люди пытались тушить огонь пожарными хлопушками.

Только спустя некоторое время, сообщают журналисты, к месту прибыли пожарные.









– Когда мы решили уезжать, заметили, что огонь занимается вновь в местах, где его недавно затушили. Появлялись новые очаги, при этом пламя распространялось достаточно быстро. Способствовал тому достаточно крепкий ветер. Вокруг оказались гектары выжженных полей. Судя по всему, огонь заходил в предыдущие дни и в лесопосадки.









По словам фермера, встреченного корреспондентами «Высоты 102», накануне огонь подходил вплотную к населенным пунктам. Сегодня в ГУ МЧС России Волгоградской области утверждают, что угрозы хуторам и поселкам Иловлинского района нет.





– Во время съемок мы заметили в районе пожара лишь один расчет МЧС. Назвать это мощным противостоянием стихии вряд ли возможно, – отмечают сотрудники информагентства.





Напомним, что в Иловлинском районе за последние несколько дней это уже не первый пожар. Тревожные сообщения приходят от жителей хуторов и сел в редакцию ежедневно. Крупный степной пожар потушили в районе упомянутого хутора Вилтов 29 августа, а днем ранее из-за ЧС пришлось спешно эвакуировать детей из расположенного в том же районе лагеря «Лазурный».





Не обошлось в Иловлинском районе за эти дни без человеческих жертв. Так, 28 августа во время тушения ландшафтного пожара погиб начальник отдела ГОиЧС районной администрации Александр Переярин. Еще три чиновника в тот же день получили страшные ожоги и были эвакуированы в ожоговый центр в Волгограде.

Примечательно, что по факту гибели сотрудника администрации, который, как рассказали свидетели происшествия, был отправлен на пожар без спецсредств и средств защиты, СК до сих пор – спустя три дня – не возбудил уголовного дела.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»