В Иловлинском районе потушили крупный пожар около хутора Вилтов

Происшествия 29.08.2022 08:55
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29.08.2022 08:55
В Иловлинском районе Волгоградской области потушили крупный пожар, который вспыхнул накануне вблизи детского лагеря. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Иловлинского района.
- Пожар начался в степи, потом добрался до лесопосадки. На 18 часов 28 августа пожар у хуторов Озерки, Стародонской, Белужино-Колдаиров Озерского сельского поселения был локализован, - рассказал глава района Иван Гель. - Всех детей из детского лагеря "Лазурный" сразу вывезли. Они эвакуированы, все в безопасности.
Однако огненная стена пошла в сторону реки Дон, на хутор Вилтов. Ночью он был локализован.
Видео администрации Иловлинского района VK.
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