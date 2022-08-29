В Иловлинском районе потушили крупный пожар около хутора Вилтов



















В Иловлинском районе Волгоградской области потушили крупный пожар, который вспыхнул накануне вблизи детского лагеря. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Иловлинского района.





- Пожар начался в степи, потом добрался до лесопосадки. На 18 часов 28 августа пожар у хуторов Озерки, Стародонской, Белужино-Колдаиров Озерского сельского поселения был локализован, - рассказал глава района Иван Гель. - Всех детей из детского лагеря "Лазурный" сразу вывезли. Они эвакуированы, все в безопасности.





Однако огненная стена пошла в сторону реки Дон, на хутор Вилтов. Ночью он был локализован.





Видео администрации Иловлинского района VK.