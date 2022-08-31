В Иловлинском районе Волгоградской области сегодня, 31 августа, днем на открытой местности произошло очередное возгорание. Как сообщает ИА «Высота 102», в эти минуты пожарные расчеты противопожарной службы Волгоградской области ликвидируют степной пожаре в районе хутора Вилтов.

По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы сегодня в 13.25.

– В Иловлинском районе произошло возгорание сухой растительности на площади около 500 квадратных метров, – прокомментировали информагентству в главке МЧС. – Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают сотрудники МЧС.





По словам корреспондентов ИА «Высота 102», оказавшихся на месте происшествия, распространению огня способствует ветер. При этом вдоль федеральной трассы отмечается сильное задымление.

– Еще одно возгорание замечено нами на расстоянии примерно двух километров, – добавляют корреспонденты информагентства.

В настоящее время редакция готовит подробный фоторепортаж о борьбе пожарных с возгоранием.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»