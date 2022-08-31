Происшествия

Степной пожар ликвидируют силами МЧС в Иловлинском районе Волгоградской области

Происшествия 31.08.2022 15:57
0
31.08.2022 15:57

В Иловлинском районе Волгоградской области сегодня, 31 августа, днем на открытой местности произошло очередное возгорание. Как сообщает ИА «Высота 102», в эти минуты пожарные расчеты противопожарной службы Волгоградской области ликвидируют степной пожаре в районе хутора Вилтов.

По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы сегодня в 13.25. 

– В Иловлинском районе произошло возгорание сухой растительности на площади около 500 квадратных метров, – прокомментировали информагентству в главке МЧС. – Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают сотрудники МЧС. 


По словам корреспондентов ИА «Высота 102», оказавшихся на месте происшествия, распространению огня способствует ветер. При этом вдоль федеральной трассы отмечается сильное задымление. 

– Еще одно возгорание замечено нами на расстоянии примерно двух километров, – добавляют корреспонденты информагентства. 

В настоящее время редакция готовит подробный фоторепортаж о борьбе пожарных с возгоранием. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.08.2022 15:05
Происшествия 31.08.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 14:45
Происшествия 31.08.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 13:53
Происшествия 31.08.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 12:45
Происшествия 31.08.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:40
Происшествия 31.08.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:22
Происшествия 31.08.2022 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 09:52
Происшествия 31.08.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 19:25
Происшествия 30.08.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 17:48
Происшествия 30.08.2022 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 16:12
Происшествия 30.08.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 14:10
Происшествия 30.08.2022 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 13:13
Происшествия 30.08.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 12:16
Происшествия 30.08.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 11:57
Происшествия 30.08.2022 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 11:06
Происшествия 30.08.2022 11:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
Волгоградцев просят помочь в расследовании зверского убийства семьи с ребенкомСмотреть фотографии
16:49
Оставшимся без рынка «Людмила» предпринимателям предложили торговать под открытым небомСмотреть фотографии
16:30
Съехалось около 70 человек: полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
Степной пожар ликвидируют силами МЧС в Иловлинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Под Волгоградом онкобольная взыскала с больницы 400 тысяч рублей за поздний диагнозСмотреть фотографии
15:27
В МВД назвали предполагаемого виновника смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:09
Первый в жизни дневник: РУСАЛ сделал подарок первоклассникамСмотреть фотографии
15:05
За жизнь младенца борются врачи: стало известно состояние пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:45
Под Волгоградом перевернулась заказная маршрутка: пострадали пять женщинСмотреть фотографии
14:23
В ерике Верблюд под Волгоградом уровень воды поднялся на 1,5 метраСмотреть фотографии
14:12
Как сделать школьное меню интересным для детей?Смотреть фотографии
13:55
Банк «Открытие»: 55% жителей ЮФО имеют текущие и накопительные счетаСмотреть фотографии
13:53
Пострадавших в страшном ДТП детей эвакуируют в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Предприятие-фантом из Волгоградской области кормило странным мясом и рыбой жителей КавказаСмотреть фотографии
13:22
«Тушили огонь майками»: дело о гибели чиновника в пожаре до сих пор не возбуждено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
«Это уголовное дело»: министр просвещения Кравцов высказался о поборах в школах РоссииСмотреть фотографии
12:45
Молодежный фестиваль и звон колоколов: куда сходить в Волгограде на День города 11 сентябряСмотреть фотографии
12:28
Дорогой учитель: СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» составили индекс букета к 1 сентябряСмотреть фотографии
12:02
В волгоградские школы 1 сентября придут полицейские с металлодетекторамиСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области установлен новый антирекорд по коронавирусуСмотреть фотографии
11:40
Утренняя разминка: в Волгограде снова эвакуируют ТЦ «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
11:22
Ехали транзитом: опубликованы фото с места ДТП под Волгоградом, в котором разбились 10 человекСмотреть фотографии
10:24
Из-за жаркого августа волгоградцы перестали травиться грибамиСмотреть фотографии
10:19
Концессии запускают выгодную акцию для должников «Спишем пени за оплату долга»Смотреть фотографии
09:52
Под Волгоградом 31 августа в страшной аварии погиб человек, шестеро раненыСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде операции по трансплантации костного мозга включат в программу ТФОМССмотреть фотографии
08:39
Волгоград вошел в десятку городов с самыми высокими тратами на детейСмотреть фотографии
08:24
Умер единственный экс-президент СССР Михаил ГорбачевСмотреть фотографии
07:59
В Волгоградской области День знаний пройдет без алкоголяСмотреть фотографии
20:56
«Человек зашел — патроны появились»: суд в Ростове заслушал дочь и супругу волгоградского генерала МузраеваСмотреть фотографии
 