Дело о гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александра Переярина до сих пор не возбуждено в Волгоградской области. В региональном СУ СК сегодня, 31 августа, отказались комментировать эту ситуацию, пояснив лишь, что по данному факту продолжается проверка.

Между тем, коллеги и те, кто близко знал Александра Переярина, надеются получить ответ на главный вопрос – можно ли было предотвратить трагедию, в результате которой погиб человек, а еще трое сотрудников администрации Иловлинского района оказались в больнице с тяжелыми ожогами.

Так, фермер из Иловлинского района Александр Канунов, который был непосредственным участником тех трагических событий и спас троих человек, но не смог вытащить из огня Александра Переярина, ранее заявлял корреспонденту ИА «Высота 102», что на пожар отправили неподготовленных людей. По его словам, погибшего начальника отдела ГО и ЧС районные власти нередко использовали в качестве пожарного.

– Людей отправляли на тушение пожара без какой-либо спецодежды, без противогазов, без другой необходимой амуниции, – возмущался фермер. – Это нормально, что сначала огонь тушили снятыми с себя майками? В этом районе даже опашки не было – все денег нет в администрации. А как сцену строить за несколько миллионов в райцентре, так они есть.

При этом глава Иловлинского района Иван Гель в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» обвинил в возникновении пожара, который угрожал нескольким хуторам и унес жизнь человека, тракториста, работающего у одного из фермеров. По его словам, у транспортного средства не оказалось противоискровой защиты и, пояснял Иван Степанович, «следствие уже этим занимается».

Александр Канунов, который принял эти обвинения на свой счет, утверждал, что вся техника в его хозяйстве исправная, а обвинения главы района беспочвенны. При этом он рассказывал, что пожарных вызвали именно его рабочие, которые занимались в поле заготовкой сена. Он предположил, что источником возникновения пожара мог быть грейдер, по которому проезжают отдыхающие на своих машинах к реке Дон, куда бросили непотушенный окурок.