Молодой мужчина умер после падения со второго этажа в Волжском

В больнице города Волжского Волгоградской области скончался 24-летний местный житель, который две недели назад выпал из окна собственной квартиры. Все это время, сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах, за жизнь волжанина боролись медики.

Несчастный случай произошел на улице Пушкина 14 августа. По имеющимся сведениям, молодой мужчина проживал в доме № 134, под окнами которого его и обнаружили прохожие. Со слов очевидцев, волжанин упал с высоты второго этажа по собственной неосторожности.

В больницу пострадавший был доставлен с тяжелыми травмами головы и ушибами. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.