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Спорт

Не хватило эмоций: «Динамо‑Синара» уступило «Астраханочке» – 23:33

Спорт 15.10.2026 21:15
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15.10.2026 21:15


Сегодня состоялся матч седьмого тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Астраханочка» разгромила волгоградское «Динамо‑Синара» – 33:23.

Предматчевые расклады говорили о том, что матч будет очень упорный, ведь астраханки отставали от «Динамо» на 2 очка и жаждали догнать волгоградский клуб. В свою очередь, у бело‑голубых вырисовывалась перспектива закрепиться в тройке лидеров, и им тоже нужно побеждать.

Конечно же, в такой ситуации все свои лучшие качества должны проявлять лидеры, и блеснули они только у хозяек площадки. Начало было за гостями: Карина Сисенова в первой атаке забила, в ответной Людмила Баскакова совершает сейв, Маша Гафонова подбирает мяч – «Динамо» ведёт 1:0.

Казалось, что положительная динамика закрепилась и волгоградки побегут в отрыв. Но нет: потеря при переходе в атаку, и в ответной контре – 1:1. И в течение трёх минут динамовки получают ещё три – 1:4. В дальнейшем девушки старались переломить ход встречи, боролись, но счёт неумолимо рос в пользу хозяек тарафлекса. Ни замены, ни тайм‑ауты не помогли Евгению Дмитриеву зажечь девчонок, первый тайм проигран – 11:18.

Во втором тайме наставник волгоградской команды сумел извлечь выгоду из сложившейся ситуации: с таким настроем матч было уже не спасти, зато он дал поиграть резервисткам. И не со слабой командой, когда ты ведёшь в счёте и на тебя ничего не давит, а в критической ситуации, когда ты проигрываешь и соперник не даёт поднять голову. В такой непростой ситуации девушки получили необходимый опыт, а Софья Сметанина накидала аж шесть мячей.

Что касается астраханской команды, то они уверенно довели матч до победы – 33:23. Легионер Анджела Жагар не просто прошла адаптацию – она сразу стала лучшим игроком матча: хорватская полусредняя оформила 6 голов и была главной угрозой в атаке.

Лучшим игроком в составе «Динамо‑Синара» стала София Пензева – она честно объяснила, почему команда не смогла переломить ход встречи:

– Старт получился неудачным, не хватало эмоций. Соперницы сразу взяли инициативу и давили именно заряженностью, а мы не смогли на это ответить. Много пропустили – и уже не получилось вернуться в игру.

«Астраханочка» (Астрахань) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 33:23 (18:11)
15 октября, 17:30. Суперлига. Предварительный этап, 8-й тур.
Астрахань. СК «Звездный». Количество зрителей: 1500.
Судьи: Антон Мерзлютин (Ессентуки), Эдуард Подставкин (Краснодар).
«Астраханочка»: Дегтярева – Климанцева (3), Ильина (4), Мусина (3), Савкина (4), Дудкина (3), Нефедова (5) – Якупова, Прокопьева, Васильева (2), Кремнева (1), Кулик, Шаповалова, Романенко (2), Корнеева, Жагар (6), Дегтярева.
«Динамо-Синара»: Баскакова – Пензева (3), Дворцевая (3), Кириченко, Сисенова (5), Чуракова (3), Скивко (1) – Старкова, Безбабных, Сметанина (6), Казиханова, Гафонова, Минченко (1), Коблева, Томилина, Алексеева (1). 
Эффективность бросков %: 64 – 50.
Владение мячом (минуты): 31 – 29.
7-метровые/голы: 6/4 – 11/8.
Штрафное время: 2 – 0.

Пока Суперлига берёт короткую паузу, гандбольная жизнь не замирает – эмоции будут кипеть в Марокко. Вместе со всей страной будем переживать за наших девчонок, а болельщики «Динамо‑Синары» считают дни до 29 октября. Именно тогда чемпионат вернётся, а откроет тур принципиальный матч против ЦСКА. Это будет настоящий суперматч – каждая атака, каждый сейв будут на вес золота. Время начала встречи сообщим дополнительно – не пропустите!

Александр Веселовский
Фото: ГК «Астраханочка»

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