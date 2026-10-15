В аэропорту Волгограда из-за атак ВСУ задерживаются 10 авиарейсов





15 октября во второй половине дня в аэропорту Волгограда резко ухудшилась ситуация с приёмом и вылетом самолётов. Воздушная гавань не успела отойти от утреннего сбоя, как на фоне дневного налёта БПЛА на регионы центральной России количество задерживающихся рейсов выросло до десяти.

С семичасовой задержкой в 15:59 должен приземлиться московский рейс № DP 6965 авиакомпании «Победа». С 13:55 на 21:00 отложено прибытие ещё одного столичного рейса этой же компании. На час задерживается рейс № SU 1188 из Москвы авиакомпании «Аэрофлот». вместо 14:05 он ожидается в 15:19. Почти на час позже расписания прибудет рейс №U6 1850 из Антальи авиакомпании «Уральские авиалинии»: с 16:05 на 17:02. На четыре часа, с 16:35 на 20:45, сдвинулось прибытие рейса № Y7 951 из Екатеринбурга авиакомпании NordStar.

Соответственно, задерживаются и отправления самолётов в обратном направлении. В 16:40 должен вылететь московский рейс № DP 6966 авиакомпании «Победа». С 14:25 на 21:30 отложен вылет ещё одного столичного рейса этой же компании. На четыре часа задерживается рейс № SU 1189 в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Вместо 13:05 он ожидается в 17:10. На час позже расписания, в 15:00, отправится рейс №S 7 2146 в Москву авиакомпании S7. Незначительно задержится рейс №U6 1849 в Анталью авиакомпании «Уральские авиалинии». Он покинет региональный центр в 17:50. На три с половиной часа сдвинулся вылет рейса №Y7 952 в Екатеринбург авиакомпании NordStar: с 18:10 на 21:45.

Фото из архива ИА «Высота 102»