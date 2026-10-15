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Общество

В Волгограде мэрия сообщила о подаче тепла в 85% МКД

Общество 15.10.2026 12:45
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15.10.2026 12:45


В Волгограде продолжается поэтапный запуск отопительной системы города. В полдень 15 октября власти сообщили о запуске всех городских котельных, а также о подаче тепла не только во все школы, детсады, родильные дома и стационары, но и в 85% многоквартирных домов.

- Котельные нагревают теплоноситель с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий для поддержания комфортной температуры в помещениях как в дневное, так и в ночное время. С учетом заблаговременного запуска системы, при похолодании специалисты ресурсоснабжающей организации смогут оперативно повысить температуру теплоносителя, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, согласно подписанному администрацией постановлению, запуск отопительной сети города начался с 12 октября из-за прогноза метеорологов о надвигающемся на регион похолодании. Резкое понижение температуры ожидается уже на следующей неделе, поэтому коммунальщики решили заранее подготовить оборудование. При этом, как ранее сообщала редакция, несмотря на все усилия ресурсоснабжающей организации, волгоградцы разделились на два лагеря. Одни бьют тревогу из-за холодных батарей, вторые заваливают диспетчерские жалобами на жару в жилых помещениях.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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