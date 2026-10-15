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Общество

Волгоградцы пятый день выживают без воды в страшной общаге на ул. Слепцова

Общество 15.10.2026 19:00
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15.10.2026 19:00


В Советском районе Волгограда жильцы многострадального аварийного общежития на ул. Слепцова бьют тревогу из-за продолжительного отсутствия питьевой воды. По информации собственников, 15 октября дом уже пятый день лишён коммунального ресурса.

– У нас в конце прошлой недели продолжалась откачка затопленного подвала. Воды там действительно стало меньше. Слесари даже смогли пройти в некогда затопленные помещения и что-то варили. Однако в какой-то момент вода вновь исчезла и из наших кранов. На сегодняшний день мы уже пятые сутки выживаем без неё, – рассказала Лариса Малахова.

Ресурс исчез из квартир волгоградцев неожиданно. Из-за чего никто не смог заранее набрать запасы.

– Все выкручиваются кто как может. Некоторые таскают воду от знакомых из соседних домов, кто-то покупает и использует дорогую бутилированную. Но вы представьте, какие это деньги – умываться-подмываться покупной водой. Естественно, это по карману единицам, – продолжила волгоградка.

В управляющей компании изначально заявили собственникам, что виной всему авария на городских сетях, однако жильцы к этому объяснению относятся скептически.

– Зачем говорить об аварии на магистрали, если вокруг в домах есть ресурс, а без воды сидим только мы? К тому же соседи обращались в ресурсоснабжающую организацию, и там заверили, что никаких ограничений по нашему дому нет.


Редакция обратилась в УК «Глобал Про» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и то, почему несколько сотен жителей дома вынуждены проводить столь продолжительный срок без питьевого ресурса. В диспетчерской организации не смогли назвать точную причину.

– В доме ведутся ремонтные работы. По какой причине конкретно отсутствует вода, сказать не могу. Вижу в системе, что с подвала откачивали воду и для этого ограничивали подачу. Возможно, работы ещё не закончены, – подчеркнула представитель компании.

Специалист также добавила, что ранее уже фиксировала жалобы на отсутствие в доме воды.

В свою очередь в «Концессии водоснабжения» сообщили редакции, что только получили заявку на проверку коммуникаций.

– По данному адресу подача ресурса не приостанавливалась. Заявка поступила от управляющей компании. В ближайшее время специалисты «Концессий водоснабжения» проведут обследование сетей, – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, ранее редакция неоднократно сообщала о патовой ситуации, сложившейся в бывшем общежитии железнодорожников по адресу: ул. Слепцова, д.4. Журналисты издания лично побывали на объекте и зафиксировали, что фасад дома пошёл волнами, а кирпичи начали вываливаться прямиком на головы жильцов. Ситуацию усугубляет затопленный на протяжении многих месяцев подвал. Толщина водяного покрова здесь доходила без малого до двух метров. По информации собственников, из-за колоссального объёма воды разрушение дома существенно ускорилось. Внутри стены покрылись трещинами, а из дверных проёмов начали выходить деревянные косяки. Крыша покрылась трещинами с расхождение до 3-5 см.

Как раз для откачки воды в начале октября компания ООО «Глобал Про» неожиданно отлучила дом от сетей водоснабжения. По словам собственников, тогда они без малого неделю вынуждены были выживать без воды, тогда как обслуживающая организация неожиданно остановила осушение подвала. Откачка стоков вместе с подачей ресурса возобновилась лишь после того, как собственники записали коллективное видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину.

В настоящее время районный отдел СК продолжает доследственную проверку. Также вот-вот с ревизией в дом нагрянет муниципальный жилищный надзор. Последний завершает согласование обследования дома с прокуратурой.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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