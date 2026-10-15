



Коллеги погибшего парашютиста из Волжского Волгоградской области Сергея Сергиенко почтили его память коллективным прыжком. Как рассказали друзья Сергея, прыжок был совершен на аэродроме в Коломне. Организатором мероприятия стал Виктор Кравцов. Таким образом товарищи погибшего парашютиста, которого в своей среде называли «Милофаном», отдали дань памяти и уважения знаменитому спортсмену.

Напомним, известный парашютист из Волжского Волгоградской области 57-летний Сергей Сергиенко погиб в начале октября в Рязанской области. Он совершал прыжок на аэродроме Крутицы, но получил травмы при жестком приземлении и впоследствии скончался в больнице.

Сергея похоронили 8 октября в Волжском.





Сергей Сергиенко был известным спортсменом. Он начинал свою спортивную карьеру на аэродроме в рабочем поселке Средняя Ахтуба под Волгоградом, где сейчас базируется аэроклуб «Юный ястреб». Затем он увлекся экстремальными прыжками «большой формацией» - когда в небе спортсмены образуют геометрические фигуры, перестраиваются и расходятся перед раскрытием куполов. Именно при выполнении прыжка в этой дисциплине он разбился.