15 волгоградцев купили билеты на концерт Киркоров за 25 тысяч





15 волгоградцев раскошелились на самые дорогие билеты на концерты Филиппа Киркорова, которые пройдут в течение двух дней - 5 и 6 ноября - в городе-герое. За право посидеть в первом ряду они заплатили по 25 тысяч.

Еще 8 поклонников певца потратили от 22500 до 23 тысяч на удобные места в партере перед сценой. А еще около 20 человек купили билеты по 20 тысяч.



Самые дешевые билеты на концерты Филиппа Киркорова в Волгограде стоят от 4500 до 5000 рублей. Их раскупают в первую очередь. Однако в продаже есть еще немало свободных билетов.



