В Волжском 16 октября стартует отопительный сезон





Завтра, 16 октября, в Волжском Волгоградской области стартует отопительный сезон. В мэрии городского округа сообщили, что ресурс начнет поступать в учреждения социальной сферы и жилые дома.

Власти объяснили начало отопительного сезона в теплую году необходимостью наладить процесс обогрева.

После запуска управляющим организациям требуется несколько дней на проверку и правильную регулировку системы отопления, в том числе распределение теплоносителя по стоякам). Это делается для безаварийного вхождения в отопительный сезон.



Как сообщалось, в Волгограде отопительный сезон начался 12 октября. Также подача ресурса началась в большинстве муниципалитетов.



Фото администрации Волжского