Волгоградцам будут индексировать невыплаченную пенсию





Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий органы пенсионного обеспечения индексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, если они не были выплачены вовремя на основании решения суда.

Инициатива внесена правительством и предполагает изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях». Индексация позволит защитить средства пенсионеров от инфляции за период с момента вынесения судебного решения до его реального исполнения.

Перерасчёт будет производиться судом с первого дня после месяца, следующего за месяцем вступления решения в силу, если для назначения или перерасчёта пенсии не требуется дополнительного установления фактов, сведений о которых нет у пенсионного органа и которые не могут быть оперативно получены через межведомственное взаимодействие.