



В Волгоградской области власти подвели промежуточные итоги реализации комплекса мер по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. По информации регионального отделения «Защитники Отечества», к этой работе привлечены медики, психологи, кадровики, а также специалисты, обеспечивающие бойцов специальными техническими средствами.

- В 2025 году диспансеризацию, включая обследования у узкопрофильных специалистов, прошли более 1,4 тыс. волгоградских ветеранов, 355 получили направления на санаторно-курортное лечение. Психологическую поддержку получили около 1,5 тыс. жителей региона — как ветераны, так и члены их семей. В 2026 году диспансеризацию прошли 1,2 тыс. ветеранов, из них около 1 тыс. — в два этапа, - подчеркнули в фонде.

Идёт и обеспечение ветеранов средствами реабилитации, а также одеждой. Так, участникам боевых действий, получившим инвалидность, были выданы 230 специализированных устройств, а также 140 комплектов адаптивной одежды. Бойцы активно привлекаются к спортивным занятиям на базе регионального комплекса по зимним видам спорта.

Также специалисты помогают бойцам, получившим увечья, адаптировать жилые помещения. Так, соответствующей возможностью в регионе уже воспользовались 200 человек.

Отметим, в Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова создана многоуровневая система поддержки ветеранов СВО. Она постоянно развивается и дополняется. Сейчас в регионе оказываются уже порядка порядка полусотни мер поддержки.

Фото из архива ИА «Высота 102»