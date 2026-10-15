



Под Волгоградом разыскивают 89-летнего пенсионера. 14 октября пожилой мужчина самостоятельно покинул дом в посёлке Краснооктябрьский города Волжский и бесследно исчез.

По информации поисковиков регионального отделения «ЛизаАлерт», рост пропавшего – 178 см, телосложение плотное, волосы седые, а глаза – серые. Перед исчезновением волгоградец был одет в синюю рубашку в клеточку, тельняшку, брюки синего цвета и коричневые ботинки.

Отметим, поиски организованы активистами совместно с полицией. Волгоградцы, владеющие информацией о пропавшем, могут обратиться по номеру 112.

Фото: «ЛизаАлерт»