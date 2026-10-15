



В Волгограде подвели итоги работы проекта по сбору одежды «#ВещиТут» за сентябрь. Как сообщили в пресс-службе регоператора «ЭкоЦентр», два контейнера, установленные в абонентских участках компании, приняли 608 килограммов одежды и других предметов.

Весь объем собранного распределили следующим образом:

40% – передано на благотворительность;

30% – направлено в приюты для животных;

15% – отправлено на переработку в Иваново;

5% – утилизировано как непригодное для дальнейшего использования.

Организаторы проекта уведомляют жителей юга Волгограда о том, что контейнер, располагавшийся в абонентском участке «ЭкоЦентра» на Бульваре Энгельса, 26а, сменил адрес. Теперь вещи принимают по адресу: г. Волгоград, Бульвар Энгельса, д. 9а (секонд-хенд «Архив»).

Пункт приема вещей продолжает работать в Центральном абонентском участке «ЭкоЦентра» по адресу: ул. Краснознаменская, д. 12.

График работы: понедельник – четверг с 08:30 до 17:30, пятница – с 08:30 до 16:30.