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Общество

Волгоградцы за месяц собрали более 600 кг одежды в рамках проекта #ВещиТут

Общество 15.10.2026 17:40
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15.10.2026 17:40


В Волгограде подвели итоги работы проекта по сбору одежды «#ВещиТут» за сентябрь. Как сообщили в пресс-службе регоператора «ЭкоЦентр», два контейнера, установленные в абонентских участках компании, приняли 608 килограммов одежды и других предметов.

Весь объем собранного распределили следующим образом:

  • 40% – передано на благотворительность;
  • 30% – направлено в приюты для животных;
  • 15% – отправлено на переработку в Иваново;
  • 5% – утилизировано как непригодное для дальнейшего использования.

Организаторы проекта уведомляют жителей юга Волгограда о том, что контейнер, располагавшийся в абонентском участке «ЭкоЦентра» на Бульваре Энгельса, 26а, сменил адрес. Теперь вещи принимают по адресу: г. Волгоград, Бульвар Энгельса, д. 9а (секонд-хенд «Архив»).

Пункт приема вещей продолжает работать в Центральном абонентском участке «ЭкоЦентра» по адресу: ул. Краснознаменская, д. 12.

График работы: понедельник – четверг с 08:30 до 17:30, пятница – с 08:30 до 16:30.

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