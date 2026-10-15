На юге Волгограда за 3 млн снесут два аварийных дома





В Красноармейском районе Волгограда снесут два расселенных аварийных дома №5 и 6 на улице имени Копецкого. Согласно данным сайта госзаказов, начальная стоимость контракта составила около 3 миллионов рублей.

До декабря подрядчик должен демонтировать два заброшенных здания, вывезти строительные отходы и разровнять территорию бульдозером, при этом сохранив от возможных повреждений деревья, на которые отсутствует порубочный билет. Работы должны проходить в дневное время.



Между тем, напомним, многие аварийные дома в Красноармейском районе сгорели раньше, чем их снесли. На юге Волгограда расселенные двухэтажки вспыхивают едва ли не каждую неделю. Буквально на днях в этом районе сгорел еще один дом на улице Палласовская.



