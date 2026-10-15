Главное

Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал

Актуально

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Федеральные новости

Федеральные новости
 Комитет Госдумы поддержал рост военных пенсий на 4%
Комитет Госдумы по обороне на заседании поддержал правительственный законопроект об увеличении военных пенсий на 4% с 1 октября 2026 года. Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель комитета Владимир...
Федеральные новости
 Фермер расстрелял 17-летнюю ростовчанку, суд в Краснодаре огласил приговор
Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе приговор фермеру из Ростовской области, который застрелил 17-летнюю девушку, приняв автомобиль, в котором она находилась, за машину скотокрадов. Об...
Общество

«Дальше мы бы просто не потянули»: под Волгоградом закрыли приют для бездомных «Соборникъ»

Общество 15.10.2026 12:18
0
15.10.2026 12:18


В селе Горноводяное Дубовского района закрылся приют «Соборникъ», собравший под одной крышей людей с непростыми судьбами. Поводом для такого непростого решения основатели центра называют затяжные проблемы с деньгами.

Угроза над приютом для бездомных висела более полугода. Из-за задержек с выплатами субсидий основатель приюта Вячеслав Головин не мог вовремя рассчитаться с сотрудниками, которые вскоре обратились с жалобами в контролирующие инстанции.

У нас действительно была задолженность по зарплате, поэтому после обращений сотрудников меня дисквалифицировали, – объясняет Вячеслав Головин. – Пока мы вынужденно меняли руководителя и переоформляли документы, выплаты субсидий были остановлены – мы не получали их с апреля. В итоге у нас образовались серьезные долги – мы должны деньги бюджету, сотрудникам, у нас накопились неоплаченные квитки за ЖКХ. К тому же, в Горноводяном закончился срок аренды занимаемого нами помещения, которое мы по закону так и не смогли приватизировать. В итоге все сложилось одно к одному, и мы поняли, что попросту не справляемся.


Все еще не решаясь ставить точку в судьбе «Соборника» (на тот момент в нем проживало полсотни волгоградцев – Прим.) , его сотрудники пытались решить навалившиеся снежным комом проблемы «затягиванием поясов».

В приюте жили в основном престарелые и маломобильные люди, которые по естественным причинам находились на нашем полном содержании. Мы до последнего тянули, как могли – доили корову, делали сметану из полученного молока, иногда резали поросят. Но всего этого, увы, было недостаточно. В конце концов мы по рекомендации профильного комитета развезли наших подопечных по другим реабилитационным центрам, – комментирует волгоградец. – Часть из них основались в Свято-Троицком центре и в приюте «Милосердие» в Красноармейском районе, часть – в «Территории заботы», работающей в Волжском. Кто-то переехал в центр «Забота» в Клетском районе. Еще несколько человек перебрались в новый приют, который готовим к открытию мы сами.

Несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, Вячеслав Головин надеется в скором времени «в полную ногу» запустить новый приют – теперь уже в Волгограде. Выкупив заброшенное здание в Тракторозаводском районе, сейчас он вместе с помощниками заканчивает в нем отделочные работы.

Когда-то в помещении на улице Брасовская работали детский центр, детский сад, школа. Но потом оно было заброшено: срезанные металлические конструкции, дыры вместо окон. И своими усилиями, и при поддержке спонсоров за несколько лет – быстрый ремонт нам, к сожалению, не удался – мы подвели туда газ, сделали собственную котельную и подключили отопление, вставили окна. Второй этаж у нас готов уже полноценно, а вот на первом доделываем косметические работы. Времени расслабляться или опускать руки у нас попросту нет. Да и, по правде говоря, жизнь нас уже порядком закалила – мы всегда работали в экстремальных условиях, и в некотором смысле наш приют становился и больницей, и психиатрической клиникой, и обычным вытрезвителем.


О возможности возвращения в отремонтированное здание постояльцев «Соборника» Вячеслав Головин говорит пока без определенности.

Пока достаточно много вопросов, которые нам предстоит решить в ближайшее время. Но, надеюсь, что уже вскоре «Соборникъ» будет работать вновь, – заключает его основатель.

О волгоградцах, оказавшихся в приюте для бездомных, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Об их попытках вернуться к прежней жизни, срывах и долгожданных победах читайте здесь.

Фото Ольги Папиной vk.com/papinaolga из архива

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.10.2026 14:29
Общество 15.10.2026 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.10.2026 13:53
Общество 15.10.2026 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 12:45
Общество 15.10.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 12:18
Общество 15.10.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 11:50
Общество 15.10.2026 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 11:34
Общество 15.10.2026 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.10.2026 11:32
Общество 15.10.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 10:51
Общество 15.10.2026 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 09:49
Общество 15.10.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 09:33
Общество 15.10.2026 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 09:10
Общество 15.10.2026 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 08:53
Общество 15.10.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 08:21
Общество 15.10.2026 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 07:15
Общество 15.10.2026 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2026 06:51
Общество 15.10.2026 06:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:29
В центре Волгограда тестируют мобильные мусоровозы для запаркованных дворовСмотреть фотографии
14:16
Комитет Госдумы поддержал рост военных пенсий на 4%Смотреть фотографии
14:07
Новая школа и ВПC: как депутаты перекроили бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Фермер расстрелял 17-летнюю ростовчанку, суд в Краснодаре огласил приговорСмотреть фотографии
13:53
В Волжском разыскивают 89-летнего пенсионера из посёлка КраснооктябрьскийСмотреть фотографии
13:39
5G-роуминг Билайна стал доступен более чем в 100 странахСмотреть фотографии
13:04
Уголовное дело завели на заммэра Таганрога Долматова за «откаты»Смотреть фотографии
12:45
В Волгограде мэрия сообщила о подаче тепла в 85% МКДСмотреть фотографии
12:18
«Дальше мы бы просто не потянули»: под Волгоградом закрыли приют для бездомных «Соборникъ»Смотреть фотографии
11:50
В Волгограде «Киа» завалилась в кювет после ДТП на ул. СанаторнойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
В Волгограде по нацпроекту отремонтировали 7-ую ГвардейскуюСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области ветеранам СВО помогают адаптироваться к мирной жизниСмотреть фотографии
11:17
Миронов поставил в пример Волгоградскую область, где снизили тарифы на вывоз ТКОСмотреть фотографии
11:02
Бочаров анонсировал кадровые перестановки: зачем и когда ждать – мнение политэкспертаСмотреть фотографии
10:51
В Волжском погиб велосипедист под колесами автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Волгоградские приставы нашли злостного алиментщика в КрымуСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец расправился со своим знакомым в поселке МирныйСмотреть фотографии
09:49
Волгоградцы завалили «Концессии» жалобами на отсутствие тепла и чересчур горячие батареиСмотреть фотографии
09:33
Суд поставил точку в земельном споре под Волгоградом между покупателем и продавцомСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области сдали 660 тысяч квадратов жильяСмотреть фотографии
09:10
166 сбитых БПЛА за ночь в РФ: Волгоградской области в сводке нетСмотреть фотографии
08:53
Волгоградцам напомнили куда обращаться при ледяных батареяхСмотреть фотографии
08:21
16 октября для удобства футбольных болельщиков запустят дополнительные электричкиСмотреть фотографии
08:12
На волгоградских АЗС резко сменили ценникиСмотреть фотографии
07:24
«Спартак-Волгоград» уступил «КОС-Синтезу» в первом туре Евразийской ватерпольной лигиСмотреть фотографии
07:15
Помидоры, картофель и яйца дорожают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:51
Отмена беспилотной опасности объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
Синоптики пообещали волгоградцам дожди при +25Смотреть фотографии
06:05
В глубинке Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Александром АнтоновымСмотреть фотографии
05:55
Задержки рейсов отмечаются в аэропорту Волгограда после тревожной ночиСмотреть фотографии
 