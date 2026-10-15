



В селе Горноводяное Дубовского района закрылся приют «Соборникъ», собравший под одной крышей людей с непростыми судьбами. Поводом для такого непростого решения основатели центра называют затяжные проблемы с деньгами.

Угроза над приютом для бездомных висела более полугода. Из-за задержек с выплатами субсидий основатель приюта Вячеслав Головин не мог вовремя рассчитаться с сотрудниками, которые вскоре обратились с жалобами в контролирующие инстанции.

– У нас действительно была задолженность по зарплате, поэтому после обращений сотрудников меня дисквалифицировали, – объясняет Вячеслав Головин. – Пока мы вынужденно меняли руководителя и переоформляли документы, выплаты субсидий были остановлены – мы не получали их с апреля. В итоге у нас образовались серьезные долги – мы должны деньги бюджету, сотрудникам, у нас накопились неоплаченные квитки за ЖКХ. К тому же, в Горноводяном закончился срок аренды занимаемого нами помещения, которое мы по закону так и не смогли приватизировать. В итоге все сложилось одно к одному, и мы поняли, что попросту не справляемся.





Все еще не решаясь ставить точку в судьбе «Соборника» (на тот момент в нем проживало полсотни волгоградцев – Прим.) , его сотрудники пытались решить навалившиеся снежным комом проблемы «затягиванием поясов».

– В приюте жили в основном престарелые и маломобильные люди, которые по естественным причинам находились на нашем полном содержании. Мы до последнего тянули, как могли – доили корову, делали сметану из полученного молока, иногда резали поросят. Но всего этого, увы, было недостаточно. В конце концов мы по рекомендации профильного комитета развезли наших подопечных по другим реабилитационным центрам, – комментирует волгоградец. – Часть из них основались в Свято-Троицком центре и в приюте «Милосердие» в Красноармейском районе, часть – в «Территории заботы», работающей в Волжском. Кто-то переехал в центр «Забота» в Клетском районе. Еще несколько человек перебрались в новый приют, который готовим к открытию мы сами.

Несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, Вячеслав Головин надеется в скором времени «в полную ногу» запустить новый приют – теперь уже в Волгограде. Выкупив заброшенное здание в Тракторозаводском районе, сейчас он вместе с помощниками заканчивает в нем отделочные работы.

– Когда-то в помещении на улице Брасовская работали детский центр, детский сад, школа. Но потом оно было заброшено: срезанные металлические конструкции, дыры вместо окон. И своими усилиями, и при поддержке спонсоров за несколько лет – быстрый ремонт нам, к сожалению, не удался – мы подвели туда газ, сделали собственную котельную и подключили отопление, вставили окна. Второй этаж у нас готов уже полноценно, а вот на первом доделываем косметические работы. Времени расслабляться или опускать руки у нас попросту нет. Да и, по правде говоря, жизнь нас уже порядком закалила – мы всегда работали в экстремальных условиях, и в некотором смысле наш приют становился и больницей, и психиатрической клиникой, и обычным вытрезвителем.





О возможности возвращения в отремонтированное здание постояльцев «Соборника» Вячеслав Головин говорит пока без определенности.

– Пока достаточно много вопросов, которые нам предстоит решить в ближайшее время. Но, надеюсь, что уже вскоре «Соборникъ» будет работать вновь, – заключает его основатель.

О волгоградцах, оказавшихся в приюте для бездомных, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Об их попытках вернуться к прежней жизни, срывах и долгожданных победах читайте здесь.