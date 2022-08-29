Врачи волгоградской больницы №25 оказывают помощь доставленным накануне из Иловлинского района сотрудникам администрации, получившим ожоги при тушении пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние трех мужчин в возрасте 29, 42 и 57 лет стабильное.

Напомним, сегодня стало известно о гибели начальника отдела ГОиЧС администрации Иловлинского района 52-летнего Александра Владимировича Переярина. Он получил тяжелые ожоги, спасая населенные пункты от огня. Мужчину госпитализировали в ожоговый центр в Волгоград, однако спасти его не удалось.

Пожар в Иловлинском районе Волгоградской области угрожал нескольким населенным пунктам и детскому лагерю.