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Спорт

Федотов рассудит «Ротор» и «Сочи»: названа бригада арбитров на матч 14-го тура

Спорт 15.10.2026 17:29
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15.10.2026 17:29


16 октября в 14-м туре Первой лиги волгоградский «Ротор» принимает «Сочи». Матч пройдёт на «Волгоград Арене», начало в 19:00.

В прошлом сезоне «Ротор» был близок к выходу в РПЛ: занял четвёртое место, но в стыковых матчах не смог пройти «Акрон». «Сочи», наоборот, только что вылетел из элиты. В новом чемпионате ситуация у сине-голубых складывается хуже, чем весной: восьмое место, 18 очков после 13 туров, отставание от идущего четвёртым «Урала» – семь баллов. У сочинцев после вылета план понятен – быстрое возвращение, и результаты говорят, что задача выполнима: 26 очков и вторая строчка. Правда, группа преследователей плотная – до шестого места всего два балла.

Так что битва в Волгограде предстоит знатная: никто уступать не собирается, а очки нужны всем. Рассудит это противостояние бригада арбитров:

Главный судья – Сергей Федотов (Нижний Новгород). Первый помощник – Денис Мирошник (Ставрополь). Второй помощник – Дмитрий Алексеев (Владимир). Резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону). Делегат – Василий Иванов (Москва). Инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург).

Напомним, добраться домой после матча болельщики смогут бесплатно: пригородные электропоезда пойдут в обе стороны – до станций Шпалопропитка и Волжский.


Александр Веселовский

Фото: ФК «Динамо-Владивосток»

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