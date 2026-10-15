



16 октября в 14-м туре Первой лиги волгоградский «Ротор» принимает «Сочи». Матч пройдёт на «Волгоград Арене», начало в 19:00.

В прошлом сезоне «Ротор» был близок к выходу в РПЛ: занял четвёртое место, но в стыковых матчах не смог пройти «Акрон». «Сочи», наоборот, только что вылетел из элиты. В новом чемпионате ситуация у сине-голубых складывается хуже, чем весной: восьмое место, 18 очков после 13 туров, отставание от идущего четвёртым «Урала» – семь баллов. У сочинцев после вылета план понятен – быстрое возвращение, и результаты говорят, что задача выполнима: 26 очков и вторая строчка. Правда, группа преследователей плотная – до шестого места всего два балла.

Так что битва в Волгограде предстоит знатная: никто уступать не собирается, а очки нужны всем. Рассудит это противостояние бригада арбитров:

Главный судья – Сергей Федотов (Нижний Новгород). Первый помощник – Денис Мирошник (Ставрополь). Второй помощник – Дмитрий Алексеев (Владимир). Резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону). Делегат – Василий Иванов (Москва). Инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург).

Напомним, добраться домой после матча болельщики смогут бесплатно: пригородные электропоезда пойдут в обе стороны – до станций Шпалопропитка и Волжский.





Александр Веселовский