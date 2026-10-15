Под Волгоградом за 6,12 млн продают здание бывшей жандармерии





В Дубовке Волгоградской области выставлен на продажу комплекс зданий, одно из которых относится к памятнику архитектуры 19 века. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Земля.Дом.РФ», начальная стоимость шести объектов и земельного участка, расположенных на улице Минина, 13, составляет 6,122 миллиона рублей. А общая площадь объектов недвижимости – 768,5 кв.м.

Самым примечательным в комплексе является двухэтажное здание, построенное еще в 1841 году. До революции в нем размещалась жандармерия. Во времена Советского Союза в историческом здании работал отдел милиции, а до 2012 года здесь располагалась служба участковых.

Позднее на этой территории были построены еще несколько зданий, имеющих хозяйственное значение, в том числе помещение для служебных собак.

Заявки на торги, которые пройдут в форме аукциона, принимаются до 19 октября, а сам аукцион состоится 23 октября. Покупатель может использовать недвижимость под жилые цели, торговый объект, указывается в документации.